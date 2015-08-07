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    Мутко: «Второй тренер сборной будет освобожденным»

    Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что в сборной России появится должность второго тренера. Министр подчеркнул, что этот специалист будет освобожден от клубной работы.


    «Кандидатуры в штаб Леонида Слуцкого есть, Леонид Викторович объявит их сам, это теперь его задача. Серьезных изменений не будет, только ряд точечных изменений. Но точно появится фигура второго тренера, который будет освобожден, будет все время работать в штабе, наблюдать за чемпионатом, за кандидатами, который будет все время на связи с главным тренером. Леонид Викторович назовет ее сам», – заявил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2015 12:26
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    Комментарии (6)
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    Skruf
    1438941484
    Ну Семак кто ж еще
    Ответить
    7582145698
    1438942664
    Онопыч
    Ответить
    AK--47
    1438943666
    На второго тренера сборной основной объем работы и ляжет скорее всего.
    Ответить
    Светлу
    1438944186
    Бородюк)))
    Ответить
    Protosser
    1438955677
    Джанго?
    Ответить
    ologreds
    1694997457
    numo438103
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