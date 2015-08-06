РФС, ЦСКА и Слуцкий договорились о работе тренера в сборной

Российский футбольный союз достиг договоренности с ЦСКА и Леонидом Слуцким относительно порядка работы специалиста со сборной России.

Суть соглашения состоит в том, что Слуцкий отработает с национальной командой по схеме 4+2 матча, не покидая пост тренера клуба. Если результат будет удовлетворительным, то переговоры возобновятся.

«С вероятностью в 99% можно сказать, что вопрос решен, хотя некоторые шероховатости остаются. В самое ближайшее время последует заявление о том, что со Слуцким достигнута договоренность, согласно которой он будет совмещать работу в сборной и ЦСКА на четыре оставшихся матча отборочного цикла и две стыковые игры, если в этом будет необходимость», – поведал источник, знакомый с ходом переговоров.