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    «Бомбардир» дарит подарки: клубный мяч «Челси»

    "Бомбардир" продолжает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее. Ура!

    Сегодня на кону был клубный мяч "Челси". Редакция решила отдать его пользователю с ником "Кукуха". От него мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.
    А у нас еще есть подарки. Оставайтесь с нами и выигрывайте! Следующий победитель будет известен уже завтра!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 00:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13

      Alt2001 9 августа 2015, 12:41

      Здравствуйте,хочу у вас спросить,что нужно сделать,чтобы получить приз за активное участие в жизни сайта,как вы?Заранее спасибо!

      0
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      Рейтинг: +13

      MGAN14 6 августа 2015, 08:29

      Аот это дааа...молождец!!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 6 августа 2015, 00:09

      Спасибо большое, очень приятно! wowa_shemakin@mail.ru

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Кукуха 6 августа 2015, 00:12

      Класс!Поздравляю! Ну как же хочется мяч выиграть...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      Кукуха > mdu86 6 августа 2015, 00:16

      Спасибо! В пятницу ещё будет розыгрыш, а так же в одной из трансляций, может Вам повезёт тоже! :)

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Кукуха 6 августа 2015, 00:23

      Надеюсь,очень этого хотелось бы!

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded > Кукуха 6 августа 2015, 08:06

      Поздравляю!

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      Рейтинг: +129

      Кукуха > VIPded 6 августа 2015, 09:52

      Спасибо!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Alt2001 > Кукуха 9 августа 2015, 12:42

      Здравствуйте,хочу у вас спросить,что нужно сделать,чтобы получить приз за активное участие в жизни сайта,как вы?Заранее спасибо!

      0
      Ответить
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