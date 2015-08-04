«Бомбардир» дарит подарки: сувенирная подушка «Ливерпуля»

«Бомбардир» продолжает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее. Ура!

Сегодня на кону была сувенирная подушка «Ливерпуля». Редакция решила отдать его пользователю с ником «Ira55927». От него (или нее?:) ) мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.