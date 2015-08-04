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    «Бомбардир» дарит подарки: сувенирная подушка «Ливерпуля»

    «Бомбардир» продолжает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее. Ура!

    Сегодня на кону была сувенирная подушка «Ливерпуля». Редакция решила отдать его пользователю с ником «Ira55927». От него (или нее?:) ) мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.
    А у нас еще есть подарки. Оставайтесь с нами и выигрывайте! Следующий победитель будет известен уже завтра!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2015 23:35
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Костя-ФК Барселона
    1438724111
    Поздравляю
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    Ira55927
    1438726175
    ira55928@[ссылки запрещены, читайте правила]
    Ответить
    Ira55927
    1438726226
    Спасибки большое)))я очень рада)))
    Ответить
    artik07
    1438726407
    поздравляю
    Ответить
    Ira55927
    1438727546
    маил.ру))
    Ответить
    dan_ik
    1438730337
    поздраавляю
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    бомбардирушка
    1438759194
    поздравляю !!!
    Ответить
    бомбардирушка
    1438759224
    снова удача мимо прошла !!! опять сегодня без подушки спать =))))))
    Ответить
    MGAN14
    1438759413
    ура
    Ответить
    ologreds
    1694997474
    numo437827
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