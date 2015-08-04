Дзюба: «Один из тренеров Якина меня просто «завалил»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о причине его плохой игры за московский «Спартак» в матче минувшего чемпионата в Перми.



«Изначально у нас с Якином были потрясающие отношения. Он часто меня вызывал, со мной разговаривал. Есть ситуация, когда я действительно плохо играл. Но, например, в прошлом году один из тренеров Мурата Якина просто меня «завалил».



Подготавливал к игре, восстанавливал, скажем так. У меня была небольшая травма, он меня засунул в ледяную воду восемь раз и восемь раз в теплую. На что я кричал ему, что лучше не надо. Он отвечал: «Слушай меня, я делаю правильно». Это было перед игрой с «Амкаром». На следующий день я пришел с температурой «39,2». Сказал: «Спасибо огромное. Я же говорил». На что мне отвечают: «Ну, это ничего страшного, «39», мы ее собьем». Я говорю: «Какое – я буду отдыхать, и все». «Нет-нет, ты нам нужен».



Мурат Якин меня попросил поехать, потому что нападающих не было, Мовсисян был травмирован. Я поехал с температурой, всю ночь не спал – антибиотики, чем меня только не пичкали, чтобы как-то поднять на ноги. Полуватный, температура «37,5», не спавший, кое-как отыграл, мы проиграли – все, я слег, просто не мог ходить, – рассказал Дзюба в эфире программы «Футбольная столица» на «НТВ-Петербург».