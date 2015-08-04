Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Один из тренеров Якина меня просто «завалил»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о причине его плохой игры за московский «Спартак» в матче минувшего чемпионата в Перми.


    «Изначально у нас с Якином были потрясающие отношения. Он часто меня вызывал, со мной разговаривал. Есть ситуация, когда я действительно плохо играл. Но, например, в прошлом году один из тренеров Мурата Якина просто меня «завалил».

    Подготавливал к игре, восстанавливал, скажем так. У меня была небольшая травма, он меня засунул в ледяную воду восемь раз и восемь раз в теплую. На что я кричал ему, что лучше не надо. Он отвечал: «Слушай меня, я делаю правильно». Это было перед игрой с «Амкаром». На следующий день я пришел с температурой «39,2». Сказал: «Спасибо огромное. Я же говорил». На что мне отвечают: «Ну, это ничего страшного, «39», мы ее собьем». Я говорю: «Какое – я буду отдыхать, и все». «Нет-нет, ты нам нужен».

    Мурат Якин меня попросил поехать, потому что нападающих не было, Мовсисян был травмирован. Я поехал с температурой, всю ночь не спал – антибиотики, чем меня только не пичкали, чтобы как-то поднять на ноги. Полуватный, температура «37,5», не спавший, кое-как отыграл, мы проиграли – все, я слег, просто не мог ходить, – рассказал Дзюба в эфире программы «Футбольная столица» на «НТВ-Петербург».
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: НТВ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2015 06:51
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      anton_ayvazov 4 августа 2015, 13:02

      Понабирают тренеров,потом жалуются что футболисты играть не умеют...всё идёт с "головы".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Varvarist 4 августа 2015, 12:43

      Родного Спартака такими нехорошими словами вспоминать! Да если бы не Спартак Дзюба не был бы тем кем является сейчас! Надо было в родное Динамо идти!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Raulya 4 августа 2015, 11:33

      Бедный парень....Эмери загубил, Карпин - выгнал, Якин- завалил...сколько тренеришек на одного игрока))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 августа 2015, 10:59

      эх Артем-Артем ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 4 августа 2015, 10:47

      какие плохие тренеры: Эмери, Карпин, Якин. Да и Капелло плохой. Не везет Артемке.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      spartakus50 4 августа 2015, 09:28

      Может по фактам так и было, но это - нюни предателя...Ради клуба, как ради Родины...бойцы терпят и не такое...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11