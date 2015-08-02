Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Бомбардир» дарит подарки: день третий

    Как было обещано ранее, «Бомбардир» продолжает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее.

    Сегодня на кону была форма сборной Португалии. Редакция решила отдать ее пользователю с ником «VIPded». От него мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.

    А у нас еще есть подарки. Оставайтесь с нами и выигрывайте! Следующий победитель будет известен уже завтра!


    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 23:29
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NK-creative
    1438547922
    Форма Локо с перешитой эмблемой)) А если серьезно, то конечно же поздравляем, пусть удача и дальше тебе сопутствует!
    Ответить
    Ira55927
    1438551621
    поздравляю)
    Ответить
    Гуливер
    1438551780
    норм
    Ответить
    siberon
    1438552773
    Наши поздравления! А вот интересно, какой размер формы? ...Ну так, чтоб не сильно завидовать, если 58-й. )
    Ответить
    Chelsea-1985
    1438553174
    поздравляю!!!
    Ответить
    Мачоо
    1438578258
    А мне бы футбольный мяч
    Ответить
    VIPded
    1438580321
    Вау, спасибо! Е-mail [email protected]
    Ответить
    Red-белый
    1438583016
    Молодец,поздравляю
    Ответить
    VIPded
    1440063272
    Вчера форму португалов курьер доставил. И даже размер не маленький, как раз подошла. Спасибо!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997490
    numo437591
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+