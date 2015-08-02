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    • Наставник сборной России станет известен на будущей неделе

    Наставник сборной России станет известен на будущей неделе

    Министр спорта России Виталий Мутко в эфире телеканала «Россия-2» сообщил, что имя нового главного тренера сборной России по футболу будет названо в течение грядущей недели. По словам чиновника, контракт со специалистом будет подписан до окончания отборочного цикла к Чемпионату Европы — 2016 с возможностью продления на сам турнир.
    Вероятно, наставником российской дружины станет главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который до некоторых пор будет совмещать посты.

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    Источник: ВГТРК

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    02.08.2015 23:20
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    Комментарии (9)
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    bonucci
    1438547267
    походу все решено и Слуцкого назначат, только совмещение не пойдет на пользу ни клубу, ни сборной. Надеюсь на назначение Черчесова, на коротких дистанциях он себя проявит лучше мне кажется
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    el rubio
    1438547795
    нужен физрук типо тренера юве
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    El_Chori
    1438547891
    Нельзя Леню! Просто нельзя
    Ответить
    Cэм Винчестер
    1438550446
    Ну хоть наконец то уволили этого тренеришку итальянского. Сборной нужен тренер-мотиватор. Интересно будет если назначат Черчесова, на данный момент он лучшая кандидатура, а не Слуцкий.
    Ответить
    Диктор
    1438559024
    Карпин однозначно.
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    kidd-75
    1438559029
    Да гон...
    Ответить
    CSKA75875
    1438561891
    Сколько они будут тянуть эту резину, пусть назначат Бородюка! Месяц до матча сборной.
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    nahan
    1438581376
    Тянут лямку, тянут...
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    ologreds
    1694997490
    numo437590
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