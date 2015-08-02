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    Моуринью: «Первое поражение от Венгера? Это не имеет значения»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал тот факт, что поражение в воскресном матче за Суперкубок Англии от «Арсенала» (0:1) стало первым для португальца от французского наставника «пушкарей» Арсена Венгера.
    «Это суеверия, я ими никогда не страдал. Все это — дела минувших дел, мне они неинтересны. Каждый матч я смотрю вне связи с какими-либо другими. Я не проигрывал Венгеру 13 матчей — это целая вечность. Но эта серия не имеет никакого значения для меня», - сказал Моуринью пресс-службе «пенсионеров».

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    Источник: ФК «Челси»

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    02.08.2015 22:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 3 августа 2015, 22:32

      Это будет иметь значение когда оно будет далеко не последним)

      0
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      Рейтинг: +28

      sammyboy 3 августа 2015, 11:02

      сказал Моуринью пресс-службе "пенсионеров".!!!!!!а за кого пенсионеры болеют?????

      0
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      Рейтинг: +11

      el rubio 2 августа 2015, 23:37

      думаю арсенал стоит боятся

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 23:00

      Вот тут согласен, сериями пусть занимаются статистами, а тренер переворачивает страницу страницу данного матча, делает выводы и идет готовиться к следующему...

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 августа 2015, 22:57

      Обидно проиграть Арсеналу, это видно по словам Маура

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