Моуринью: «Первое поражение от Венгера? Это не имеет значения»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал тот факт, что поражение в воскресном матче за Суперкубок Англии от «Арсенала» (0:1) стало первым для португальца от французского наставника «пушкарей» Арсена Венгера.





«Это суеверия, я ими никогда не страдал. Все это — дела минувших дел, мне они неинтересны. Каждый матч я смотрю вне связи с какими-либо другими. Я не проигрывал Венгеру 13 матчей — это целая вечность. Но эта серия не имеет никакого значения для меня», - сказал Моуринью пресс-службе «пенсионеров». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!