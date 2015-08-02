Арсен Венгер: «В прошлом сезоне мы уступили титул уже после шести туров»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что его команда в минувшем сезоне проиграла «чемпионскую гонку» «Челси» уже после шести стартовых туров чемпионата. Сегодня соперники в матче между собой разыграют Суперкубок Англии.



«В прошлом сезоне «Челси» стартовал очень удачно, а «Арсенал» - нет. Они играли стабильнее, особенно в начале сезона. После шести матчей мы отставали от «Челси» на 11 очков, а в итоговой таблице — на 13. Фактически, мы проиграли «Челси» титул уже после шести туров.

Конечно, у этого есть свои причины. Прежде всего — травмы. В начале сезона мы потеряли Жиру, Озила и Косельни, Уэлбек стал игроком команды в самом конце летнего трансферного окна», - цитирует Венгера Goal.