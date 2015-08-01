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    Слуцкий — о сборной: «Без меня меня женили»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в очередной раз прокомментировал информацию о своем скором назначении на пост наставника сборной России.
    «Спрашивая меня про это, вы должны понимать, что я последний, кто может дать какие-то пояснения. Как и вы, я ограничиваюсь данными в СМИ. Эта тема поднадоела, поэтому пытаюсь абстрагироваться от нее. Вообще, ситуация комична, ведь, по сути, без меня меня женили. Ощущение, что все все знают, а я — нет», - сказал специалист «НТВ-ПЛЮС».

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    01.08.2015 22:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11

      Cergei. 2 августа 2015, 12:58

      Да пускай тренерует нашу Россию!Хуже не будет наверное!зато как интересно будет послушать как он будет стараться! человек будет стараться говорить не правду.про космос ну ииии......И думать как я всех развожу.

      0
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      Рейтинг: +826

      Grag 2 августа 2015, 09:16

      нечего тебе Леня,в сборной делать.

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      Рейтинг: +171

      maxim81413 > Grag 2 августа 2015, 16:12

      только потому что он тренер ЦСКА?

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      Рейтинг: +826

      Grag > maxim81413 2 августа 2015, 16:29

      нет,по тому что он классом не вышел для сборной,и футбол который он прививает(да простят меня болелы цска)скука смертная.

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      Рейтинг: +121

      KINGSof10 2 августа 2015, 00:56

      узнаешь в следующем выпуске КВН, квнщик кабинетный

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 августа 2015, 23:50

      Будь мужчиной-откажись.

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      Рейтинг: +185

      Bobus 1 августа 2015, 23:42

      Женят, и спрашивать не будут. Главное - Гинера уговорить

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      Рейтинг: +14

      DeR_Fan 1 августа 2015, 23:24

      Слуцкий не подходит сборной,ЦСКА другое дело.

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      Рейтинг: +18

      AK--47 1 августа 2015, 22:57

      Слуцкий недооценённый тренер, всегда старается развиваться, не всегда с ним считаются.

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      Рейтинг: +10

      Ain-27 1 августа 2015, 22:41

      Правильно, а кому хочется ломать карьеру и быть оплеванным в СМИ...

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      Рейтинг: -100

      серИт 1 августа 2015, 22:29

      без ган дона меня сделали

      -2
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      Рейтинг: +296

      Raulya 1 августа 2015, 22:27

      Лукавит....

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