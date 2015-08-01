Слуцкий — о сборной: «Без меня меня женили»

Да пускай тренерует нашу Россию!Хуже не будет наверное!зато как интересно будет послушать как он будет стараться! человек будет стараться говорить не правду.про космос ну ииии......И думать как я всех развожу.
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в очередной раз прокомментировал информацию о своем скором назначении на пост наставника сборной России.
«Спрашивая меня про это, вы должны понимать, что я последний, кто может дать какие-то пояснения. Как и вы, я ограничиваюсь данными в СМИ. Эта тема поднадоела, поэтому пытаюсь абстрагироваться от нее. Вообще, ситуация комична, ведь, по сути, без меня меня женили. Ощущение, что все все знают, а я — нет», - сказал специалист «НТВ-ПЛЮС».
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