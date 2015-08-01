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    РФПЛ. ЦСКА побеждает в третий раз подряд

    Между двумя матчами третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» московским армейцам предстояло сыграть с махачкалинским «Анжи», который не набрал в турнире ни одного очка. Предполагалось, что особенных проблем у одной из двух сильнейших команд не возникнет. Марио Фернандес на третьей минуте сей прогноз подтвердил, забив мяч. Некоторые эксперты полагают, что бразилец начинает перерастать уровень российского чемпионата, с чем порой трудно не согласиться. В оставшиеся 90 минут подопечные Леонида Слуцкого сумели отстоять преимущество и наряду с «Зенитом» идут в соревновании без единой потери.
    1 августа. Химки. Стадион «Арена-Химкии»
    ЦСКА (Москва) - Анжи (Махачкала) - 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 - Фернандес, 3.
    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Тошич (Головин, 87), Еременко (Миланов, 74), Натхо (Цауня, 84), Дзагоев, Муса.
    Анжи: Помазан (Криворучко, 46), Ещенко, Гаджибеков, Зотов (Тигиев, 46), Жиров, Аруна, Амаду, Маевский (Абдулавов, 84), Максимов, Эбесилио, Боли.
    Предупреждения: Набабкин, 52; Вернблум, 57.
    Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 21:21
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +11

      Cergei. 2 августа 2015, 11:44

      Они только так умеют.Спарта им покажет как надо играть футбол!!!!!!!!!!!!!Цска тухлая команда!!!!!"за20 минут устали.Какая вам лига чемпионов старперы старые там из не которых уже песок сыпится куда прете сидите в своей деревни и радуйтесь победам навроде АНЖИ!!!!Старые старперы

      -1
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 2 августа 2015, 08:37

      ЦСКА с победой.Когда Муса и Ерёменко начнут забивать будет всё нормально,ну а пока да только так.Удачи со Спартой.

      0
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 2 августа 2015, 05:18

      Ну ты соска

      -1
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 2 августа 2015, 05:16

      малолетка стрелки не метай

      -1
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 2 августа 2015, 05:14

      отскочили кони, тухлая игра и тухлая команда

      -1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 2 августа 2015, 04:52

      сейчас посмотрим как с комами из первой пятёрки сыграют,а потом уже и итоги подводить

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      Рейтинг: +20

      NORILSK 24 2 августа 2015, 03:23

      С такой игрой Анжи может обратно вернуться в фнл....надо усиление

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 2 августа 2015, 02:54

      ЦСКА с победой. Только вот куда опять нормальная, которую мы все наблюдали в матче с Рубином, игра делась? Так играя скоро опять придётся прибегать к услугам арбитров и Натхо. Хотя вам не привыкать.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Зенит 2015 2 августа 2015, 04:28

      Вы поделитесь с ними опытом-на уровне двух первых туров.

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Диктор 2 августа 2015, 13:34

      Великий Зенит опытом с середнячками московскими делиться не хочет, в первую очередь с теми, кто с 2006 года ни разу не заслужил свои титулы и места честно. Разве что кубки.

      0
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      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 2 августа 2015, 02:32

      Всех с победой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2015, 00:48

      И самое главное-можно подумать что сами-не как Зенит показательно в первых двух матчах ,из за судейства.Но ЛЮДИ то не верят-итоги в Европе вот ваша истинная игра.

      -2
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