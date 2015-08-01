РФПЛ. ЦСКА побеждает в третий раз подряд

Между двумя матчами третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» московским армейцам предстояло сыграть с махачкалинским «Анжи», который не набрал в турнире ни одного очка. Предполагалось, что особенных проблем у одной из двух сильнейших команд не возникнет. Марио Фернандес на третьей минуте сей прогноз подтвердил, забив мяч. Некоторые эксперты полагают, что бразилец начинает перерастать уровень российского чемпионата, с чем порой трудно не согласиться. В оставшиеся 90 минут подопечные Леонида Слуцкого сумели отстоять преимущество и наряду с «Зенитом» идут в соревновании без единой потери.



1 августа. Химки. Стадион «Арена-Химкии»

ЦСКА (Москва) - Анжи (Махачкала) - 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 - Фернандес, 3.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Тошич (Головин, 87), Еременко (Миланов, 74), Натхо (Цауня, 84), Дзагоев, Муса.

Анжи: Помазан (Криворучко, 46), Ещенко, Гаджибеков, Зотов (Тигиев, 46), Жиров, Аруна, Амаду, Маевский (Абдулавов, 84), Максимов, Эбесилио, Боли.

Предупреждения: Набабкин, 52; Вернблум, 57.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).