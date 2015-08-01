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    «Андерлехт» может отказаться от приобретения Буссуфа

    Велика вероятность, что «Андерлехт» откажется от намерения приобрести полузащитника «Локомотива» Мубарака Буссуфа. Железнодорожники оценивают 30-летнего марокканца в 4 млн евро, однако руководству бельгийского клуба такая стоимость кажется завышенной. Поэтому «Андерлехт» планирует сделать ставку на 21-летнего Дениса Прата.

    «Мне всегда нравился Буссуфа. – приводит Laatste Nieuws слова главного тренера «Андерлехта» Бесника Хаси. – Переговоры по нему были непростыми. Но в начале межсезонья мы рассчитывали на уход Прата, однако он все еще здесь. Мы не можем игнорировать такой талант».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 09:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:57

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