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    Фред: «Я уверен в своей невиновности»

    Нападающий сборной Бразилии и донецкого "Шахтера" Фред, допинг-проба которого дала положительный результат, настаивает на своей невиновности. Напомним, что в ходе Кубка Америки-2015 в организме спортсмена было обнаружено запрещенное мочегонное вещество – гидрохлоротиазид.

    "Я уверен в своей невиновности и намерен доказать это соответствующим органам", – приводит ВВС слова Фреда.

    "Шахтер" могут оштрафовать за участие Фреда в матче против "Фенербахче"


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 09:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +108

      Axidan 1 августа 2015, 22:51

      Отмажут

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 1 августа 2015, 22:28

      ты уже все что мог доказал)) теперь жди бан, если конечно не откупят бабосами.

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      Рейтинг: +11472

      alex1951 1 августа 2015, 16:16

      Cала Украине!

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      Рейтинг: +597

      Alexaos 1 августа 2015, 14:34

      казел это укропитек

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 13:05

      Если его "забанят", думается Шахтеру надобно в сборную счет выставлять, а то как-то все это печально, потерять игрока центра поля. Хотя... Вон КУ тоже выигрывали когда основной Фернандиньо был травмирован и его заменял Гай, так может и сейчас, дорогу получит молодой, да перспективный Малышев, а там и застолбит уже за собой данное место, парень-то довольно талантливый.

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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:57

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