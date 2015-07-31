Паршивлюк будет внесен в заявку на матч с «Рубином»

выигрывать надо
Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мыслями по поводу предстоящего матча третьего тура РФПЛ против казанского «Рубина», пишет «Чемпионат.ком». Поединок состоится в понедельник.
«Я не полностью смотрел вчерашнюю игру казанцев в Австрии. «Рубин» уже не тот, какой был в первых турах. Восстановился Благо Георгиев. Для нас хорошо, что Соломон Кверквелия дисквалифицирован. «Рубин» — это серьёзная команда.
Владимир Гранат уже неделю тренируется в общей группе. Пока не до конца набрал форму. Минут на 30 он способен выйти. Сергей Паршивлюк в матче с казанцами будет в запасе. Думаю, Динияр Билялетдинов выйдет против нас с первых минут. У него будет бешеная мотивация», - сказал наставник.
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