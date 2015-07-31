Паршивлюк будет внесен в заявку на матч с «Рубином»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мыслями по поводу предстоящего матча третьего тура РФПЛ против казанского «Рубина», пишет «Чемпионат.ком». Поединок состоится в понедельник.

«Я не полностью смотрел вчерашнюю игру казанцев в Австрии. «Рубин» уже не тот, какой был в первых турах. Восстановился Благо Георгиев. Для нас хорошо, что Соломон Кверквелия дисквалифицирован. «Рубин» — это серьёзная команда.