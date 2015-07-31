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    Кевин Кураньи: «Никогда не сталкивался в «Динамо» с вымогательством»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи, нынешним летом перешедший в «Хоффенхайм», заявил, что никогда не сталкивался в «Динамо» с вымогательством. Накануне хавбек Янн М'Вила обвинил начальника службы безопасности клуба Павла Коновалова в том, что тот требовал с него 10 тыс долларов за аренду жилья.

    «За пять лет, которые я провёл в „Динамо“, у меня ни разу не было никаких негативных ситуаций, связанных с Виктором Кузьминым, и я ни разу ни от одного из футболистов не слышал о нём ничего плохого. Для меня огромное удивление, что кто-то может приписывать ему некорректное поведение в отношении футболистов.
    А уж о каких-то вымогательствах в «Динамо» речь вообще не может идти. За пять лет я не сталкивался ни с чем подобным, даже представить себе такого не могу. Наоборот, сотрудники клуба, особенно Виктор, всегда помогали в решении разных жизненных, бытовых вопросов. И я всегда буду очень благодарен им за помощь и поддержку, которые ощущал все пять лет в «Динамо», - сказал Кураньи корреспонденту „Чемпионата“.

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.07.2015 14:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER 31 июля 2015, 23:08

      Кевин лукавить не будет!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 18:14

      переводчик-то другой был!

      0
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      Рейтинг: -29

      qasi37 31 июля 2015, 18:13

      спам

      0
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 31 июля 2015, 16:12

      чем больше эту тему мусолят, тем сильнее верится в то, что в динамо действительно беспредел имеется)

      0
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      Рейтинг: +190

      shtair 31 июля 2015, 16:07

      так вроде только франкоговорящих рэкетировали

      0
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      Рейтинг: +379

      ABir 31 июля 2015, 16:03

      Да, он сам у кого хочешь отнимет

      0
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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 31 июля 2015, 16:02

      да он больной...
      а переводчика на работу не взяли, он кореш Ад жоева, бабла немеряно попросил. Вот и "перевел" просьбу закрыть долг, так что тугой негра решил что это рэкет.

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 31 июля 2015, 15:41

      По информации LifeNews, Янн М’Вила в ночь со среды на четверг устроил погром в съемном доме, расположенном недалеко от базы «Динамо» в Новогорске, и сбежал.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 > Зенит 2015 31 июля 2015, 16:00

      объявляем охоту на негра!

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > RIR68 31 июля 2015, 23:38

      А он что, негр?
      Если так, то не удивлюсь. Я всегда говорил что нероссийские, дикие существа.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 > Зенит 2015 2 августа 2015, 00:25

      ну какой-то он смуглый. темнее Витселя.

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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 31 июля 2015, 15:37

      Да какое вымогательство? Спросили с халявщика денег, так он визжит как резаный. Контракт подписать не хочет, но в шикарной хате проживает.

      1
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      Рейтинг: -100

      серИт 31 июля 2015, 15:37

      курани уже с ъ е бал но так и будет ц у давать

      -1
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