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Жинобили: «Критиковать Месси - это безумие»

30 июля 2015, 22:33
6

Защитник "Сан-Антонио" и сборной Аргентины по баскетболу Ману Жинобили не понимает критики в адрес соотечественника нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. По его словам, Месси нельзя обвинять в поражениях в финалах ЧМ-2014 и Кубка Америки-2015.

"Я не могу понять сомнений, которые существуют вокруг Месси, - цитирует Жинобили источник. – Он монстр. Это безумие – критиковать самое ценное сокровище аргентинского спорта и не признавать его должным образом. Он делал в сборной все, что он него зависело. Лионель помог команде добраться до двух финалов, а грань между победой и поражением очень тонка".

"Бомбардир" дарит подарки.

Аргентина Аргентина Месси Лионель
Комментарии (6)
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sir_Alex
1438286242
А вот поди ж ты!
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Костя-ФК Барселона
1438287069
Все правильно
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indeecsokur
1438288699
Просто в сборной Аргентины он другую роль играет и поэтому не тянет! особенно в самых важных матчах! А все потому что в решающих играх все партнеры надеются только на него и все! В Барсе то все по другому! Вот и результат! Капелло вон на клубном уровне выиграл все что можно, а со сборными(Англии и России) только провалы! Так что вывод из этого только один! Месси клубный игрок, а не игрок сборной! И он все же лучший из лучших!
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DavideSanton
1438290503
Если не критиковать, то он зажрётся и станет ленивым пешеходном. Короче, критика нужна, но не сверх меры.
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3eмлянин
1438290964
соперники не дремлють
Ответить
112910415
1438328681
всех лечить!
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