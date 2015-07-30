Жинобили: «Критиковать Месси - это безумие»

Защитник "Сан-Антонио" и сборной Аргентины по баскетболу Ману Жинобили не понимает критики в адрес соотечественника нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. По его словам, Месси нельзя обвинять в поражениях в финалах ЧМ-2014 и Кубка Америки-2015.



"Я не могу понять сомнений, которые существуют вокруг Месси, - цитирует Жинобили источник. – Он монстр. Это безумие – критиковать самое ценное сокровище аргентинского спорта и не признавать его должным образом. Он делал в сборной все, что он него зависело. Лионель помог команде добраться до двух финалов, а грань между победой и поражением очень тонка".



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