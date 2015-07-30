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  • В парке «Донбасс Арены» появится скульптура главного тренера «Шахтера»

В парке «Донбасс Арены» появится скульптура главного тренера «Шахтера»

30 июля 2015, 21:32
22

В парке «Донбасс Арены» появится скульптура главного тренера «Шахтера» Мирчи Луческу. Решение об установке композиции было принято 29 июля и приурочено к юбилею специалиста, которому исполнилось 70 лет. В день рождения Луческу была презентована миниатюра будущей скульптуры. Полномасштабная версия появится в парке «Донбасс Арены» после возвращения клуба в Донецк.

«Скульптурная композиция, которая будет выполнена в бронзе, наполнит неповторимую атмосферу парка «Арены» особой энергетикой и духом побед, станет ярким украшением ландшафта и одним из любимых мест болельщиков «Шахтера», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Автором работы выступил украинский скульптор, член союза художников Украины Игорь Глухенький, известный рядом проектов, реализованных на Украине, в Америке, Японии, Италии и Турции.

"Бомбардир" дарит подарки.

Источник: ФК «Шахтер»
Украина Шахтер Луческу Мирча
Комментарии (22)
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Зенит 2015
1438282260
Дык нужно только быстренько Киев вернуть, а вообще то нужно все оккупированные киевской проамериканской хунтой российские территории. Потом оградить бандеровские территории в границах 1939 г. и переселить туда, так называемых украинцев. И то переселять туда только тех, кто не участвовал в зоне АТО. Кто участвовал и их родственников отправить на каторгу, а всех членов банд типа Айдар и пр., работников СБУ , нацгвардейцев и пр. отдать под трибунал. И по Ленински их, по Сталински!
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mdu86
1438283417
Когда же это будет???!!! Там то от стадиона небось одни руины остались!!!
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Buxik666
1438283473
Успокойтесь и остепенитесь! Крым - просрали, Юго-восток не отвоевали. Удачи вам Хохло - гейроповци. А настоящем УКРАИНЦАМ - ДЕРЖАТСЯ ДО КОНЦА!!!!!
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Старый Пью
1438284116
Не, не разрушена, хотя повреждения есть. Но всё будет хорошо, когда хунта сгинет в аду.
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Axidan
1438290059
Молодцы донецкие, Мистер заслужил это! Надеюсь, увидим скульптуру уже в этом году.
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почемучка
1438293966
Читаю комменты и как будто первый ченал смотрю. Прикольно людям голову промыли )))
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Артур Кинг
1438302646
Вроде война у них,а теперь точно понял что это СМИ всё раздуло,как сыльный пузырь,если им до памятников, значит у них всё прекрасно ьез никакой войны.
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Jobana
1438323334
Как же у них все плохо, что аж от безъисходности бедняжки решили захуярить памятник и это во время гражданской войны
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mdu86
1438335976
Погорячился с руинами, согласен. Но взрыв был и не один! "– В результате мощнейшего взрыва ударная волна нанесла значительный ущерб западной и восточной частям арены, – прокомментировал и. о. генерального директора «Донбасс Арены» Вадим Гунько. – Часть стеклянного фасада обрушилась, значительная его площадь получила критические повреждения. Также пострадали внутренние помещения сооружения. Сейчас ведется работа по фиксации повреждений, блокируются опасные зоны. У нас просьба ко всем дончанам: ни при каких обстоятельствах не подходить к северной, западной и восточной частям стадиона, это небезопасно"
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melanka
1438364411
Уверен, отличная будет скульптура!
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