В парке «Донбасс Арены» появится скульптура главного тренера «Шахтера» Мирчи Луческу. Решение об установке композиции было принято 29 июля и приурочено к юбилею специалиста, которому исполнилось 70 лет. В день рождения Луческу была презентована миниатюра будущей скульптуры. Полномасштабная версия появится в парке «Донбасс Арены» после возвращения клуба в Донецк.



«Скульптурная композиция, которая будет выполнена в бронзе, наполнит неповторимую атмосферу парка «Арены» особой энергетикой и духом побед, станет ярким украшением ландшафта и одним из любимых мест болельщиков «Шахтера», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.



Автором работы выступил украинский скульптор, член союза художников Украины Игорь Глухенький, известный рядом проектов, реализованных на Украине, в Америке, Японии, Италии и Турции.



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