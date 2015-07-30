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    Игорь Лебедев: «Думаете, Мутко хочет руководить футболом? У него и так головной боли хватает»

    Один из двух претендентов на пост президента РФС, заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев высказался по поводу своего конкурента на эту должность министра спорта России Виталия Мутко.


    «Нет ли запрета для законодателей совмещать свои посты с главенством в федерациях? Да, после запрета от Дмитрия Медведева чиновники переключились с руководства федерациями на кураторство. Но мне кажется, запреты ФИФА тут даже серьёзнее, чем наши внутренние. Всё-таки министр во главе национальной федерации — это прямое вмешательство государства. Так что Виталию Леонтьевичу придётся как-то обговаривать эти тонкости с Блаттером или его сменщиком.
    Россия вправе рассчитывать на благосклонность Блаттера в ряде вопросов? Будем надеяться. Кадровый голод, что поделать. Думаете, Мутко хочет руководить футболом? У него и так головной боли хватает. Олимпиада-2016, ЧМ-2018, масса других турниров.» — цитирует Лебедева «Советский спорт».
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    Источник: «Советский спорт»

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    30.07.2015 10:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 18:03

      Ну-ну!

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 30 июля 2015, 17:59

      Лебедев: "давай займёмся футболом"
      Мутко: "отстань, у меня голова болит"

      2
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      Рейтинг: +16

      Ни туп 30 июля 2015, 17:22

      Жириновский будет руководить нашим футболом?? Это КЛАСС!!! РФС, как и баскетболистов, закроют...
      и будет у нас чемпионат ШОС: белорусы, казахи, ДНР, ЛНР, Крым, армяне, китайцы, индия и т.д.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 30 июля 2015, 13:46

      У Мутко головная боль? Так не надо ее на нас перекладывать.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 13:39

      ладно, пусть будет Лебедев

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      Рейтинг: +17

      AR777 30 июля 2015, 13:32

      Да,работы у него хватает,а это так,халтурка

      0
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      Рейтинг: +12

      Svr34 30 июля 2015, 11:51

      Недофутбольные люди, зачем свой нос совать в спорт если ты в политике торчишь, без этих бездырей ни куда ((

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      Рейтинг: -22

      qasi35 30 июля 2015, 11:01

      я рассылаю спам, я ушел в бан

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