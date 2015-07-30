Игорь Лебедев: «Думаете, Мутко хочет руководить футболом? У него и так головной боли хватает»

Один из двух претендентов на пост президента РФС, заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев высказался по поводу своего конкурента на эту должность министра спорта России Виталия Мутко.





«Нет ли запрета для законодателей совмещать свои посты с главенством в федерациях? Да, после запрета от Дмитрия Медведева чиновники переключились с руководства федерациями на кураторство. Но мне кажется, запреты ФИФА тут даже серьёзнее, чем наши внутренние. Всё-таки министр во главе национальной федерации — это прямое вмешательство государства. Так что Виталию Леонтьевичу придётся как-то обговаривать эти тонкости с Блаттером или его сменщиком.

Россия вправе рассчитывать на благосклонность Блаттера в ряде вопросов? Будем надеяться. Кадровый голод, что поделать. Думаете, Мутко хочет руководить футболом? У него и так головной боли хватает. Олимпиада-2016, ЧМ-2018, масса других турниров.» — цитирует Лебедева «Советский спорт».