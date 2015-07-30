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    • Игорь Лебедев: «Думаете, Мутко хочет руководить футболом? У него и так головной боли хватает»

    Игорь Лебедев: «Думаете, Мутко хочет руководить футболом? У него и так головной боли хватает»

    Один из двух претендентов на пост президента РФС, заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев высказался по поводу своего конкурента на эту должность министра спорта России Виталия Мутко.


    «Нет ли запрета для законодателей совмещать свои посты с главенством в федерациях? Да, после запрета от Дмитрия Медведева чиновники переключились с руководства федерациями на кураторство. Но мне кажется, запреты ФИФА тут даже серьeзнее, чем наши внутренние. Всe-таки министр во главе национальной федерации — это прямое вмешательство государства. Так что Виталию Леонтьевичу придeтся как-то обговаривать эти тонкости с Блаттером или его сменщиком.
    Россия вправе рассчитывать на благосклонность Блаттера в ряде вопросов? Будем надеяться. Кадровый голод, что поделать. Думаете, Мутко хочет руководить футболом? У него и так головной боли хватает. Олимпиада-2016, ЧМ-2018, масса других турниров.» — цитирует Лебедева «Советский спорт».
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    Источник: «Советский спорт»

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    30.07.2015 10:05
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    Комментарии (9)
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    qasi35
    1438243266
    я рассылаю спам, я ушел в бан
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    Svr34
    1438246266
    Недофутбольные люди, зачем свой нос совать в спорт если ты в политике торчишь, без этих бездырей ни куда ((
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    AR777
    1438252327
    Да,работы у него хватает,а это так,халтурка
    Ответить
    112910415
    1438252778
    ладно, пусть будет Лебедев
    Ответить
    richi
    1438253206
    У Мутко головная боль? Так не надо ее на нас перекладывать.
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    Ни туп
    1438266122
    Жириновский будет руководить нашим футболом?? Это КЛАСС!!! РФС, как и баскетболистов, закроют... и будет у нас чемпионат ШОС: белорусы, казахи, ДНР, ЛНР, Крым, армяне, китайцы, индия и т.д.
    Ответить
    RIR68
    1438268340
    Лебедев: "давай займёмся футболом" Мутко: "отстань, у меня голова болит"
    Ответить
    sir_Alex
    1438268589
    Ну-ну!
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    ologreds
    1694997515
    numo437204
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