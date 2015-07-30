В первом финальном матче Кубка Либертадорес голов не забивали

Вперёд Тигры!!!
Состоялся первый финальный матч Кубка Либертадорес. В мексиканском Монтеррее встретились местный«Тигрес» и аргентинский «Ривер Плейт» .
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Состоялся первый финальный матч Кубка Либертадорес. В мексиканском Монтеррее встретились местный«Тигрес» и аргентинский «Ривер Плейт» .
Вперёд Тигры!!!
По разному можно назвать эту игру вот только голевой не назовешь.
Говорят когда команды играют со счетом 0-0 это похоже на колеса, но мне кажется эти нули напоминают очки и их следует одеть на глаза тренерам этих клубов и посмотреть что у них происходит как так в таком матче и нету голов, и изменить голевую статистику своих подопечных в ответной игре если опять ничья то это будет издевательство. Пенальти не самая хорошая концовка, хотя для кого-то это интересней чем забить гол с игры.
Нежданчик от Ривера!