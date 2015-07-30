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    В первом финальном матче Кубка Либертадорес голов не забивали

    Состоялся первый финальный матч Кубка Либертадорес. В мексиканском Монтеррее встретились местный«Тигрес» и аргентинский «Ривер Плейт» .

    Встреча завершилась вничью 0:0. Ответный матч состоится через неделю в Аргентине.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.07.2015 07:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 30 июля 2015, 23:14

      Вперёд Тигры!!!

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      Рейтинг: +223

      DXTK 30 июля 2015, 10:13

      По разному можно назвать эту игру вот только голевой не назовешь.
      Говорят когда команды играют со счетом 0-0 это похоже на колеса, но мне кажется эти нули напоминают очки и их следует одеть на глаза тренерам этих клубов и посмотреть что у них происходит как так в таком матче и нету голов, и изменить голевую статистику своих подопечных в ответной игре если опять ничья то это будет издевательство. Пенальти не самая хорошая концовка, хотя для кого-то это интересней чем забить гол с игры.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 30 июля 2015, 09:46

      Нежданчик от Ривера!

      -1
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