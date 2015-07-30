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    Роналду станет шафером на свадьбе своего агента

    Нападающий "Реала" Криштиану Роналду станет шафером на свадьбе своего агента Жорже Мендеша. Церемония бракосочетания пройдет второго августа в Порту.

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    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Marca

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    30.07.2015 00:06
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +319

      киэнджин 31 июля 2015, 19:09

      ну хорошо хоть не его женой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      киэнджин 31 июля 2015, 19:09

      когда будет новость .... криштиана нанялась домработницей к пересовичу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Oxi_Real_Madrid 30 июля 2015, 13:42

      Подрабатывает парень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 09:33

      ура

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      ABir 30 июля 2015, 06:33

      А лучше шофером!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:25

      Стал агентом своего агента...

      0
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      Рейтинг: +55

      red-white-power > nahan 30 июля 2015, 09:32

      ещё раз напиши, а это твою недошутку никто не понял

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:24

      Стал агентом своего агента...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:24

      Стал агентом своего агента...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 30 июля 2015, 01:38

      "на свадьбе своего Жорже Мендеша. "
      я понимаю, когда есть просто ошибки в словах, но когда пропускают целые слова - это уже перебор

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > rLt_Ortriwar 30 июля 2015, 06:21

      Зато у него есть свой Мендеш!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      скаузерр > rLt_Ortriwar 30 июля 2015, 06:33

      ха ха

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      red-white-power > rLt_Ortriwar 30 июля 2015, 09:35

      Я это с первого дня создания сайта наблюдаю. Сплошь ошибки, как грамматические, так и пунктуационные, где они редакторов понабрали...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      ROMA DROGBA 30 июля 2015, 00:36

      А Моур будет священником!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      Vilent > ROMA DROGBA 30 июля 2015, 01:59

      Нет, нет. Моур займётся составлением диеты для Бенетиса. Жена не справляется.

      3
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