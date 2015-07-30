Нападающий "Реала" Криштиану Роналду станет шафером на свадьбе своего агента Жорже Мендеша. Церемония бракосочетания пройдет второго августа в Порту.

Банкет и торжественные мероприятия, на которых будут присутствовать более 300 гостей, состоится в одном из крупнейших музеев Португалии