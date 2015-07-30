ну хорошо хоть не его женой
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду станет шафером на свадьбе своего агента Жорже Мендеша. Церемония бракосочетания пройдет второго августа в Порту.
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду станет шафером на свадьбе своего агента Жорже Мендеша. Церемония бракосочетания пройдет второго августа в Порту.
ну хорошо хоть не его женой
когда будет новость .... криштиана нанялась домработницей к пересовичу
Подрабатывает парень
ура
А лучше шофером!
"на свадьбе своего Жорже Мендеша. "
я понимаю, когда есть просто ошибки в словах, но когда пропускают целые слова - это уже перебор
Зато у него есть свой Мендеш!
ха ха
Я это с первого дня создания сайта наблюдаю. Сплошь ошибки, как грамматические, так и пунктуационные, где они редакторов понабрали...
А Моур будет священником!
Нет, нет. Моур займётся составлением диеты для Бенетиса. Жена не справляется.