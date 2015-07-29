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    Собака в жестком подкате снесла футболистку

    Футболистка «Фрайбурга» и сборной Германии Лина Магулл, играя в предсезонном матче, никак не ожидала, что самый жесткий подкат в поединке ей сделает собака.

    В одном из игровых эпизодов на футбольное поле выбежала быстроногая псина сутулая и, подбежав к Лине, снесла ничего не подозревающую Магулл на полном ходу.

    Как сообщает Footballsmile.ru, этот эпизод мог остаться без внимания, если бы не вовремя включенная камера другой футболистки – партнерши Магулл по команде Клары Шоне. Именно она засняла с трибун этот грязный подкат.



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    Источник: Footballsmile.ru

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    29.07.2015 16:11
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 31 июля 2015, 17:15

      собака не тренилась, а играет как торбинский

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Великий_конь 30 июля 2015, 12:38

      больше не о чем писать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:37

      Крутая собака...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      wingback 29 июля 2015, 22:01

      Это же газаев...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      No problem 29 июля 2015, 21:33

      Пошел на)(уй бомбардир

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +396

      Venezuela 29 июля 2015, 19:38

      Отомстил за всех собак!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      Hardskill 29 июля 2015, 19:35

      дух Пепе вселился в пса

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      footballsmile 29 июля 2015, 19:19

      Э! А ссылку на первоисточник поставить? Сперли нагло текст. Бомбардир, блин.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      ceret 29 июля 2015, 18:58

      в Барсу вместо Пике можно взять

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 29 июля 2015, 18:22

      И вы все еще не верите в переселение душ?)

      0
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