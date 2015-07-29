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Собака в жестком подкате снесла футболистку

29 июля 2015, 16:11
28

Футболистка «Фрайбурга» и сборной Германии Лина Магулл, играя в предсезонном матче, никак не ожидала, что самый жесткий подкат в поединке ей сделает собака.

В одном из игровых эпизодов на футбольное поле выбежала быстроногая псина сутулая и, подбежав к Лине, снесла ничего не подозревающую Магулл на полном ходу.

Как сообщает Footballsmile.ru, этот эпизод мог остаться без внимания, если бы не вовремя включенная камера другой футболистки – партнерши Магулл по команде Клары Шоне. Именно она засняла с трибун этот грязный подкат.



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Источник: Footballsmile.ru
Германия Германия
Комментарии (28)
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Gorbuncov
1438175623
Даже пес играет лучше защитников нашей сборной.
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VanVilder8
1438179481
аха ха, самоотверженная игра в защите)))
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Biatlon1st
1438179777
Надо этого пса в сборную пригласить! Вместо Игнашевича!
Ответить
Mario Fernandes
1438182457
Это пёс Верблума)))
Ответить
footballsmile
1438186785
Э! А ссылку на первоисточник поставить? Сперли нагло текст. Бомбардир, блин.
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Hardskill
1438187736
дух Пепе вселился в пса
Ответить
wingback
1438196511
Это же газаев...
Ответить
nahan
1438223844
Крутая собака...
Ответить
Великий_конь
1438249096
больше не о чем писать?
Ответить
Serjinho
1438352109
собака не тренилась, а играет как торбинский
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