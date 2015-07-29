Собака в жестком подкате снесла футболистку

Футболистка «Фрайбурга» и сборной Германии Лина Магулл, играя в предсезонном матче, никак не ожидала, что самый жесткий подкат в поединке ей сделает собака.



В одном из игровых эпизодов на футбольное поле выбежала быстроногая псина сутулая и, подбежав к Лине, снесла ничего не подозревающую Магулл на полном ходу.



Как сообщает Footballsmile.ru, этот эпизод мог остаться без внимания, если бы не вовремя включенная камера другой футболистки – партнерши Магулл по команде Клары Шоне. Именно она засняла с трибун этот грязный подкат.







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