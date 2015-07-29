Дренте может оказаться в «Крыльях Советов»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и владикавказской «Алании» Ройстон Дренте в текущее трансферное окно может пополнить состав самарских «Крыльев Советов». В данный момент футболист выступает за турецкий «Кайсери Эрджиесспор», информирует progorodsamara.ru.





В активе Дренте имеются матчи и за сборную Голландии. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!