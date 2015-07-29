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    Дренте может оказаться в «Крыльях Советов»

    Бывший полузащитник мадридского «Реала» и владикавказской «Алании» Ройстон Дренте в текущее трансферное окно может пополнить состав самарских «Крыльев Советов». В данный момент футболист выступает за турецкий «Кайсери Эрджиесспор», информирует progorodsamara.ru.
    В активе Дренте имеются матчи и за сборную Голландии.

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    Источник: Progorodsamara

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    29.07.2015 01:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:21

      Было бы неплохо.

      0
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:19

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Satana-ad 29 июля 2015, 11:19

      мда, деньги вещь такая

      0
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 29 июля 2015, 09:07

      не подойдёт,а значит не сможет оказаться в команде.

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      Ответить
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 29 июля 2015, 07:11

      давняя жертва маргаринового мешка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Stehon 29 июля 2015, 07:02

      д - деградация

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