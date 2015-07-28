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    РФС подпишет соглашение о сотрудничестве с немецким футбольным союзом

    РФС подпишет соглашение о сотрудничестве с Немецким футбольным союзом, информирует источник.

    Контракт будет четырехсторонним – также партнерами станут: Министерство спорта РФ и компания Adidas. Меморандум о сотрудничестве будет подписан 31 июля.

    В специальном мероприятии примут участие министр спорта России Виталий Мутко, генеральный директор Adidas Group Герберт Хайнер, первый вице-президент РФС Никита Симонян и генеральный секретарь Немецкого футбольного союза Гельмут Сандрок.

    Стороны объявят о запуске совместной программы по подготовке юных футболистов, на основании опыта и методик, применяемых Немецким футбольным союзом. Система, разработанная Adidas совместно с немецкими тренерами, состоит из комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки детских тренеров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 13:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:30

      Идея хорошая, в Азербайджане такой проект стал успешным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:39

      я рассылаю спам, я дурачок

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 14:15

      нужное дело

      0
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    • ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 28 июля 2015, 14:09

      в первую очередь надо у них спросить что они сделали в 1999-2000, когда у них был кризис футбольного поколения

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