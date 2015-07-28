РФС подпишет соглашение о сотрудничестве с Немецким футбольным союзом, информирует источник.



Контракт будет четырехсторонним – также партнерами станут: Министерство спорта РФ и компания Adidas. Меморандум о сотрудничестве будет подписан 31 июля.



В специальном мероприятии примут участие министр спорта России Виталий Мутко, генеральный директор Adidas Group Герберт Хайнер, первый вице-президент РФС Никита Симонян и генеральный секретарь Немецкого футбольного союза Гельмут Сандрок.



Стороны объявят о запуске совместной программы по подготовке юных футболистов, на основании опыта и методик, применяемых Немецким футбольным союзом. Система, разработанная Adidas совместно с немецкими тренерами, состоит из комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки детских тренеров.



"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

