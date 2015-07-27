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    РФПЛ. «Локомотив» в гостях одолел «Анжи»

    Матч активнее начали футболисты «Локомотива». Однако уже на 11-й минуте полузащитник «Анжи» Лукман Аруна воспользовался чудовищной ошибкой Алексея Миранчука и открыл счет. Ответ железнодорожников последовал незамедлительно. Шкулетич выиграл борьбу в воздухе и головой послал мяч в дальний угол ворот Помазана. Если бы не прекрасная игра голкипера «Анжи», «Локомотив» еще до перерыва должен был выходить вперед. Но пока Помазан выручал команду, страсти в матче продолжали накаляться. Травма Лазича и стычка Самедова с Семиным оказали свое влияние на течение игры, но на перерыв соперники ушли при ничейном результате. Второй тайм ознаменовался сериями взаимных ошибок. Игра по-прежнему проходила на встречных курсах, а вырвать победу могла любая из команд. Но удача улыбнулась «Локомотиву». Сначала Майкон на 77-й минуте опередил центральных защитников «Анжи» и головой замкнул передачу Шишкина. А всего через несколько минут Касаев ударом из-за пределов штрафной закрепил преимущество гостей.

    27 июля. Махачкала. Стадион "Анжи-Арена"

    Анжи (Махачкала) - Локомотив (Москва) - 1:3 Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 - Аруна, 14: 1:1 - Шкулетич, 18; 1:2 - Майкон, 77; 1:3 - Касаев, 82.

    Анжи: Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Лазич (Зотов, 26), Жиров, Маевский, Амаду, Аруна, Максимов (Абдулавов, 63), Эбесилио, Боли.

    Локомотив: Гильерме, Шишкин, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Михалик (Ндинга, 84), Коломейцев, Самедов (Янбаев, 90), Миранчук, Шкулетич (Майкон, 67).

    Предупреждения: Максимов, 47.

    Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2015 21:57
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    Комментарии72
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 28 июля 2015, 15:20

      Анжи ни о чем...хватает только на 60 мин. Так и в ФНЛ могут вернуться...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:34

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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      Рейтинг: +37

      Nielsvangogh 28 июля 2015, 13:21

      Надеюсь это худшая игра Анжи в этом чемпионате!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      zagir05 28 июля 2015, 12:08

      С такой игрой "Анжи" вернётся в ФНЛ... А жаль!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 28 июля 2015, 11:51

      Всех наших с победой! Онжы в пердив! Семина в нормальный клуб!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Big_bearrr 28 июля 2015, 10:55

      Палыч еще покажет свое, но с таким составом навряд ли что то получиться. А ЛОКО с победой!!!

      0
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 28 июля 2015, 10:26

      Палыч явно не в форме!

      1
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      Рейтинг: +20

      NORILSK 24 28 июля 2015, 10:16

      Даа...на Палыча вообще не похожа

      0
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      Рейтинг: +20

      NORILSK 24 28 июля 2015, 10:14

      Два порожение подряд,и в родных стенах это плохо!

      1
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      Рейтинг: +24

      reni-05 28 июля 2015, 10:10

      игра хорошая была, Анжи свои очки еще наберет, главное двух игроков еще надо брать, состав сыроват! а локомотив и во второй игре повезло, по большему счету в первых турах играют не очень! конечно победили заслуженно, состав сильнее..

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