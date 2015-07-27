Хет-трик Ткачука обеспечил «Зениту»-2 победу над «Томью»

Зенит-2 если выйдет в РПФЛ переименуют в Газпром-1.
«Зенит»-2 продолжает свою беспроигрышную серию в ФНЛ. В четвертом туре первенства команда из Санкт- Петербурга в гостях обыграла «Томь» со счетом 3:2.
К 52-й минуте встречи гости вели со счетом 3:0, причем все три мяча в составе «Зенита»-2 забил Денис Ткачук. Томичам благодаря усилиям Сергея Кузнецова и Кирилла Погребняка удалось сократить разрыв в счете до минимума, но на большее у хозяев не хватило времени.
Добавим, что на 86-й минуте с поля был удален хавбек «Томи» Евгений Башкиров.
«Зенит»-2» вышел на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. Подопечные Владислава Радимова в четырех стартовых турах не потерпели ни одного поражения.
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