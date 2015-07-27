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    Хет-трик Ткачука обеспечил «Зениту»-2 победу над «Томью»

    «Зенит»-2 продолжает свою беспроигрышную серию в ФНЛ. В четвертом туре первенства команда из Санкт- Петербурга в гостях обыграла «Томь» со счетом 3:2.

    К 52-й минуте встречи гости вели со счетом 3:0, причем все три мяча в составе «Зенита»-2 забил Денис Ткачук. Томичам благодаря усилиям Сергея Кузнецова и Кирилла Погребняка удалось сократить разрыв в счете до минимума, но на большее у хозяев не хватило времени.
    Добавим, что на 86-й минуте с поля был удален хавбек «Томи» Евгений Башкиров.

    «Зенит»-2» вышел на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. Подопечные Владислава Радимова в четырех стартовых турах не потерпели ни одного поражения.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2015 18:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18

      Bazuka-Limon 30 июля 2015, 09:52

      Зенит-2 если выйдет в РПФЛ переименуют в Газпром-1.

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 27 июля 2015, 21:55

      да что это такое опять купили

      1
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      Рейтинг: +10

      Rado7 27 июля 2015, 20:45

      Ткачук лол! Мог бы в основе в РФПЛ играть, а не меситься опять в ФНЛ

      0
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      ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Rado7 27 июля 2015, 21:44

      лол это ТЫ

      0
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 27 июля 2015, 20:07

      В основу его!!!!

      2
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      Рейтинг: +533

      Levadia 27 июля 2015, 19:25

      Хорошую игру показал Денис,на загляденье.
      Жаль,что после его замены,Зенит отдал инициативу томичам.

      3
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      Рейтинг: +86

      wingback 27 июля 2015, 19:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скоро Радимов со вторым Зенитом выйдет в РФПЛ и будет драть рыжебородого бездаря дважды в чемпионате и разок в кубке...

      -8
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      Рейтинг: +20

      Valeron_hbk > 28 июля 2015, 00:24

      А как вообще по регламенту? Если займут 1 место, все равно в пролете?
      Как то лишено спортивного смысла!?

      0
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      Рейтинг: +15

      h666d- 27 июля 2015, 19:00

      0
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