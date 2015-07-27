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    «Рубин» хочет выменять Набиуллина на Ансальди

    Санкт-петербургский «Зенит» в данный момент проявляет серьезную заинтересованность в защитнике казанского «Рубина» Эльмире Набиуллине, сообщает «Спорт день за днем». Татарстанский клуб не будет препятствовать трансферу молодого футболиста, если в сделку будет включен аргентинский игрок сине-бело-голубых Кристиан Ансальди. Известно, что из-за недостатка игровой практики южноамериканец и сам не против покинуть Северную Пальмиру.
    Ансальди выступал за «Рубин» с 2008-го по 2013-й год и выиграл с командой два чемпионата России.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    27.07.2015 07:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +103

      skainet 29 июля 2015, 14:54

      У Зенита нет особо выбора из за лимита,но я не уверен что Набиулин сможет нас хоть как то усилить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      boi1231 29 июля 2015, 10:13

      Зенит должен пойти на обмен,из-за лимита !

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 28 июля 2015, 17:37

      Чего? Денег нет выкупить, или на Витцеля копят.

      -1
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 28 июля 2015, 10:32

      Это очень полезный обмен будет.

      1
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      Рейтинг: +91

      mihon_87 28 июля 2015, 09:02

      не надо

      0
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      Рейтинг: +433

      magnum3000 27 июля 2015, 20:38

      Сейчас с новым лимитом Кристиану не пробиться в основу. Кришито гораздо сильнее его!

      2
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      Рейтинг: +206

      aMur 27 июля 2015, 16:22

      А как же првозглашенный курс на отказ от легов и игра своими воспмтанниками?

      0
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      Рейтинг: +10

      град=петра 27 июля 2015, 10:50

      какой же бардак придумал моторист!
      чтобы купить пацана с паспортом необходимо продать 2-х!!!! игроков топовых сборных

      0
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      Рейтинг: +6295

      порт 27 июля 2015, 10:10

      Значит Кришито уходит. Жаль, но против лимита не попрёшь.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 08:23

      Неплохой может получиться обмен!

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