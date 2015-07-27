«Рубин» хочет выменять Набиуллина на Ансальди

Санкт-петербургский «Зенит» в данный момент проявляет серьезную заинтересованность в защитнике казанского «Рубина» Эльмире Набиуллине, сообщает «Спорт день за днем». Татарстанский клуб не будет препятствовать трансферу молодого футболиста, если в сделку будет включен аргентинский игрок сине-бело-голубых Кристиан Ансальди. Известно, что из-за недостатка игровой практики южноамериканец и сам не против покинуть Северную Пальмиру.





Ансальди выступал за «Рубин» с 2008-го по 2013-й год и выиграл с командой два чемпионата России. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!