Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оланаре может не перейти в ЦСКА из-за травмы

    Нападающий китайского «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре накануне получил повреждение в матче чемпионата Китая, и теперь его трансфер в московский ЦСКА может сорваться. Нигериец травмировал голеностоп, сроки восстановления на данный момент неизвестны, сообщает Sports.ru.
    На прошлой неделе сообщалось же, что футболист согласовал все детали контракта с армейцами и в ближайшее время должен подписать трудовое соглашение.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 07:27
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 28 июля 2015, 09:24

      Только рад этому!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      Raikkonen CSKA 27 июля 2015, 17:31

      С Суаресом было так же. Лучше не стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 27 июля 2015, 11:33

      Да и ну его, слишком непонятно всё с ним, что за фрукт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 27 июля 2015, 10:25

      Это хто?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      SHMEL 27 июля 2015, 09:48

      Может и к лучшему...Пожуём увидим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 09:42

      и как теперь жить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ЦСКАдекват 27 июля 2015, 09:19

      Знак судьбы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 08:23

      Всяко бывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 07:39

      вот она, развилка истории!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11