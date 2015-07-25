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    Данни отправился с «Зенитом» на матч против «Урала»

    Стал известен состав «Зенита», который отправился в Екатеринбург на матч 2-го тура чемпионата России против «Урала». Встреча состоится завтра в 13.30 по московскому времени.

    Андре Виллаш-Боаш рассчитывает на следующих футболистов: вратари – Юрий Лодыгин, Вячеслав Малафеев, Михаил Кержаков; защитники – Александр Анюков, Игорь Смольников, Андрей Иванов, Эсекиэль Гарай, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Доменико Кришито, Кристиан Ансальди; полузащитники – Артур Юсупов, Аксель Витсель, Александр Рязанцев, Алексей Евсеев, Виктор Файззулин, Олег Шатов, Данни; нападающие – Павел Долгов, Халк, Саломон Рондон, Артем Дзюба.
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    Источник: ФК «Зенит»

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    25.07.2015 15:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 17:35

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