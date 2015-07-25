Данни отправился с «Зенитом» на матч против «Урала»

Стал известен состав «Зенита», который отправился в Екатеринбург на матч 2-го тура чемпионата России против «Урала». Встреча состоится завтра в 13.30 по московскому времени.





Андре Виллаш-Боаш рассчитывает на следующих футболистов: вратари – Юрий Лодыгин, Вячеслав Малафеев, Михаил Кержаков; защитники – Александр Анюков, Игорь Смольников, Андрей Иванов, Эсекиэль Гарай, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Доменико Кришито, Кристиан Ансальди; полузащитники – Артур Юсупов, Аксель Витсель, Александр Рязанцев, Алексей Евсеев, Виктор Файззулин, Олег Шатов, Данни; нападающие – Павел Долгов, Халк, Саломон Рондон, Артем Дзюба.