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    Митрюшкин отправился со «Спартаком» на игру в Краснодар

    Сегодня утром самолет с футболистами «Спартака» на борту вылетел в Краснодар. В распоряжении главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева 21 игрок:

    голкиперы — Антон Митрюшкин, Сергей Песьяков, Артем Ребров;

    защитники — Сальваторе Боккетти, Владимир Гранат, Дмитрий Комбаров, Кирилл Комбаров, Евгений Макеев, Сердар Таски;

    полузащитники — Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Александр Зотов, Арас Озбилиз, Ивелин Попов, Квинси Промес, Ромуло, Роман Широков, Павел Яковлев;

    нападающие — Денис Давыдов, Зе Луиш, Юра Мовсисян.

    На вечер у спартаковцев запланирована предыгровая тренировка на стадионе «Кубань», где завтра в 20:00 красно-белые встретятся с ФК «Краснодар».


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    Источник: ФК «Спартак»

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    25.07.2015 11:17
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    Комментарии72
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 июля 2015, 20:56

      вперед Спартак!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:21

      подводят к основе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      asgard25 26 июля 2015, 17:16

      Краснодар сейчас не тот,что в прошлом сезоне!Как бы не хотелось,но видимо ничья будет(((

      0
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 26 июля 2015, 11:58

      сайт спартак без титулов
      С момента завоевания «спартаком» последнего трофея прошло:

      12 лет 1 месяц 10 дней 18 часов 20 минуты 51 секунда

      а секундомер все тикает!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 26 июля 2015, 08:03

      Сегодня сетка за Артемкой будет порвана)))

      0
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      Рейтинг: +14

      valt134 26 июля 2015, 03:08

      Митрюшкин... Он,что,панацея от всех бед Спартаковских? ИГРАЙТЕ и НЕ ..ЁБЫВАЙТЕСЬ!!!

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      Рейтинг: +247

      KLINSI 25 июля 2015, 23:49

      В запас разве что.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 25 июля 2015, 22:54

      Серебряный чемпион РПЛ сезона 2014/2015 раскатает Спартак хоть с Митрюшкиным, хоть с Песьяковым или Ребровым. Ну может и ничейку сгоняют. Удачи Краснодару в еврокубках.

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      Рейтинг: +13

      MinfaNEZ 123 > Зенит 2015 26 июля 2015, 11:19

      бронзовый

      0
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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий 25 июля 2015, 22:29

      Надеюсь,что ума хватит не выпускать его)А так,конечно,пускай посмотрит и привыкает к тренировкам в основе.Плохого тут ничего нет)

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 25 июля 2015, 21:55

      Митрюшкину надо бежать из пищевика, как Дзюба))

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