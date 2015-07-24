Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Черышев: «Бенитес действительно доволен Денисом»

    Тренер Дмитрий Черышев, отец хавбека "Реала" и сборной России Дениса Черышева, подтвердил информацию, что новый наставник клуба Рафаэль Бенитес доволен игрой футболиста на предсезонных сборах. Ранее сообщалось, что Бенитес видит в игроке сборной России сменщика лидера атак Криштиану Роналду.

    "Денис сказал, что Бенитес действительно хорошо к нему относится, видя его работу на тренировках, - цитирует источник Черышева-старшего. - Но, как известно, тренировки - это одно, а игра - совсем другое. Чем больше будет матчей, тем отчетливей станет видно, кто действительно должен играть.
    Бенитес в данный момент пробует сына на роль левого вингера, и Денис этим доволен, а это самое главное. Естественно, есть моменты, которые могут не нравиться, ведь на этой же позиции выступает Криштиану Роналду, но, самое главное, тренер наигрывает Дениса на родной позиции.
    Но имеет место и предложение "Вильярреала". Мы случайно недели две назад пересеклись с главным тренером Марселино, проанализировали минувший сезон для Дениса, а затем он мне сказал, что клуб готов ждать сына аж до 31 августа. Он сказал, что если Денис вернется - это будет большая помощь для команды, а клуб сделает все возможное для того, чтобы вернуть его".

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Euro-football.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 11:27
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 17:51

      Ему лучше в жёлтую субмарину, чем быть тенью Роналду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      хай 24 июля 2015, 13:36

      все. ломаем роналду на год

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 11:54

      беда в том, что Бенитесом никто не доволен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор 24 июля 2015, 11:44

      судьба этого полена - это аренды до конца карьеры

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11