Канделаки подписала трехлетнее соглашение с холдингом «Газпром-медиа»

канделаки подписала трехлетний контракт с правом продление еще на два сезона
она будет выступать под номером....под столом, а также над кроватью и диваном.
остальные детали контракта, согласно тому же контракту, не подлежат разглашению
Генеральный директор спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки подписала контракт с ОАО «Газпром-медиа Холдинг» сроком на три года, сообщила сама журналистка. Деталей договора Канделаки предпочла не разглашать.
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