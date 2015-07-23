Канделаки подписала трехлетнее соглашение с холдингом «Газпром-медиа»

Генеральный директор спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки подписала контракт с ОАО «Газпром-медиа Холдинг» сроком на три года, сообщила сама журналистка. Деталей договора Канделаки предпочла не разглашать.

«Буду отвечать за контент канала как федерального, так и цифровых. Что касается длительности контракта, он срочный, как и у всех топ-менеджеров: на три года. За три месяца закончу все свои проекты и передам руководство «Апостолом» новому генеральному директору», — цитирует Канделаки «Русская служба новостей».

Также она заявила, что очень любит спорт.

«Я очень люблю спорт, это ни для кого не секрет, об этом знают все люди, которые в той или иной степени соприкасались с моими соцмедиа», - обавила журналистка.