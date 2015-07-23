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    Канделаки подписала трехлетнее соглашение с холдингом «Газпром-медиа»

    Генеральный директор спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки подписала контракт с ОАО «Газпром-медиа Холдинг» сроком на три года, сообщила сама журналистка. Деталей договора Канделаки предпочла не разглашать.

    «Буду отвечать за контент канала как федерального, так и цифровых. Что касается длительности контракта, он срочный, как и у всех топ-менеджеров: на три года. За три месяца закончу все свои проекты и передам руководство «Апостолом» новому генеральному директору», — цитирует Канделаки «Русская служба новостей».
    Также она заявила, что очень любит спорт.
    «Я очень люблю спорт, это ни для кого не секрет, об этом знают все люди, которые в той или иной степени соприкасались с моими соцмедиа», - обавила журналистка.
    Ранее стало известно, что вещание нового телеканала начнется 1 ноября.

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    Источник: РСН

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    23.07.2015 17:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 24 июля 2015, 07:34

      канделаки подписала трехлетний контракт с правом продление еще на два сезона
      она будет выступать под номером....под столом, а также над кроватью и диваном.
      остальные детали контракта, согласно тому же контракту, не подлежат разглашению

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 20:50

      Молодец, всё заработала быстрым языком

      0
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      Рейтинг: +492

      Нохчийн95Турпалхо95 23 июля 2015, 19:42

      Человек, который ничего не понимает в спорте, будет вести спортивный канал. По связам в России все происходит, так и будем сидеть в *опе до революции или деградируем до уровня Гватемалы.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 19:09

      будем наблюдать...сомнительно это всё

      0
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      Рейтинг: +8

      Aptyp1k 23 июля 2015, 19:06

      Хотелось бы 3 матч РФПЛ. 2-3 топовых матча с европы, хотябы.ну а далее все чм и че по воллейболу,хоккею,баскетболу. Передачи о спорте

      0
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      Рейтинг: +379

      ABir 23 июля 2015, 17:55

      Пока даже представить трудно, что за контент будет на этом канале.

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ABir 23 июля 2015, 19:07

      дом 2 создаст собственную футбольную команду.

      1
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