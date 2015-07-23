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    «Наполи» договорился с Бартрой

    Итальянский «Наполи» согласовал условия личного контракта с защитником испанской «Барселоны» Марком Бартрой, сообщает «Спорт-Экспресс». Сам футболист тоже не прочь покинуть каталонцев в поиске должной игровой практики. Неаполитанцам придется заплатить за игрока примерно 13 миллионов евро.
    Бартра за пять лет в сине-гранатовой майке провел за основную команду всего лишь 46 матчей и забил 3 мяча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 09:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +418

      mister_лео 23 июля 2015, 17:07

      бред Барса его в этом сезоне точно никому не отдаст !! в следущем возможно

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 23 июля 2015, 11:51

      Если с правом выкупа, то можно. Конкуренцию у Маскерано и Пике ему сейчас все равно не выиграть, а развиваться надо, талант на лицо.

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