Хурадо: «Я всегда ощущал поддержку с трибун»

Будем следить за его успехами в АПЛ! Удачи!
Уже бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо перед отъездом в Англию поблагодарил спартаковских фанатов за поддержку и рассказал о причинах ухода из команды. Сегодня испанец заключил трехлетний контракт с клубом АПЛ «Уотфорд».
«Покинуть команду — это мое личное решение. Причина достаточно проста и, я думаю, спартаковские болельщики меня поймут. Мне очень хотелось продолжить карьеру в английской премьер-лиге, едва ли не сильнейшей лиге Европы. Никаких других причин, чтобы покинуть самый популярный российский клуб, у меня не было.
От пребывания в «Спартаке» у меня останутся самые приятные воспоминания. Фанаты красно-белых, безусловно, одни из лучших в мире. Я всегда ощущал поддержку спартаковцев с трибун, и это мне очень помогало реализовывать себя в игре. А уж на сколько это получалось — со стороны виднее», - цитирует Хурадо официальный сайт «Спартака».
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