Хурадо: «Я всегда ощущал поддержку с трибун»

Уже бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо перед отъездом в Англию поблагодарил спартаковских фанатов за поддержку и рассказал о причинах ухода из команды. Сегодня испанец заключил трехлетний контракт с клубом АПЛ «Уотфорд».

«Покинуть команду — это мое личное решение. Причина достаточно проста и, я думаю, спартаковские болельщики меня поймут. Мне очень хотелось продолжить карьеру в английской премьер-лиге, едва ли не сильнейшей лиге Европы. Никаких других причин, чтобы покинуть самый популярный российский клуб, у меня не было.

