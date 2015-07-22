Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хурадо: «Я всегда ощущал поддержку с трибун»

    Уже бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо перед отъездом в Англию поблагодарил спартаковских фанатов за поддержку и рассказал о причинах ухода из команды. Сегодня испанец заключил трехлетний контракт с клубом АПЛ «Уотфорд».

    «Покинуть команду — это мое личное решение. Причина достаточно проста и, я думаю, спартаковские болельщики меня поймут. Мне очень хотелось продолжить карьеру в английской премьер-лиге, едва ли не сильнейшей лиге Европы. Никаких других причин, чтобы покинуть самый популярный российский клуб, у меня не было.
    От пребывания в «Спартаке» у меня останутся самые приятные воспоминания. Фанаты красно-белых, безусловно, одни из лучших в мире. Я всегда ощущал поддержку спартаковцев с трибун, и это мне очень помогало реализовывать себя в игре. А уж на сколько это получалось — со стороны виднее», - цитирует Хурадо официальный сайт «Спартака».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2015 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +379

      ABir 23 июля 2015, 17:42

      Будем следить за его успехами в АПЛ! Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 13:27

      Удачи в АПЛ и всех благ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 23 июля 2015, 11:27

      Очень жаль, игрок с прекрасной техникой, пасом и ударом, наблюдать за фирменными проходами со смещением в центр, тем как он останавливал любую передачу было бесценно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 23 июля 2015, 06:51

      Трибуны всегда поддержат...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июля 2015, 04:20

      Удачи на новом поприще.Ты один из немногих легионеров-кто заслуживает уважения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 20:06

      будь счастлив, парень!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11