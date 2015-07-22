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    Кариока: «Спартак» желал меня вернуть»

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Кариока, недавно подписавший полноценный контракт с «Атлетико Минейро», признался, что по окончании срока аренды красно-белые хотели его вернуть в Москву. В данный момент клубы поровну владеют правами на футболиста.
    «Я боялся, что что-то пойдет не так. Хорошо знаю русских. Месяц назад узнал о том, что «Спартак» хочет меня вернуть. Но я им сказал, что хочу остаться здесь. Тогда они захотели продать права на меня по той цене, за которую они меня покупали», - приводит слова бразильца «Советский спорт».

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    Источник: «Советский спорт»

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    22.07.2015 09:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +712

      RIR68 22 июля 2015, 14:28

      а Валере ты нравился. хоть он и не русский.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 22 июля 2015, 11:12

      ты правильно сказал, в спартаке делать нечего!

      0
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      Рейтинг: +13

      свинота > cska plus 22 июля 2015, 13:58

      в конюшне буд-то есть что!

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 июля 2015, 10:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сам себя пиарит))
      как истинный запитерец

      -4
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      Рейтинг: +1678

      cska plus > REDWHITE_ 22 июля 2015, 11:13

      он же вроде ваш, как быстро от своих отказываетесь!

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      Рейтинг: +1243

      Дикий мужчина 22 июля 2015, 10:07

      Кариока: Спартак» желал меня , противный (

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      Рейтинг: +2760

      за 22 июля 2015, 09:57

      Не хочет возвращаться - неволить не стоит.

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