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    МКЧ. ПСЖ расправился с «Фиорентиной»

    В очередном матче Международного кубка чемпионов французский ПСЖ в зрелищном матче одолел итальянскую «Фиорентину».
    22 июля. Нью-Джерси. Стадион «Ред Булл Арена»
    ПСЖ (Франция) - Фиорентина (Италия) - 4:2 (2:0)
    Голы: 1:0 - Матюиди, 35; 2:0 - Огустен, 41; 2:1 - Хоакин, 60; 3:1 - Ибрагимович, 69; 4:1 - Огустен, 75; 4:2 - Росси, 79 (с пенальти).
    ПСЖ: Трапп (Сиригу, 65), Максвелл (Динь, 76), ван дер Вил (Стамбули, 65), Орье, Кимпембе, Матюиди (Сабали, 65), Моура, Рабио, Ибрагимович (Баэбек, 70), Онгенда, Огустен.
    Фиорентина: Тэтэрушану (Леццерини, 73), Алонсо, Басанта (Гонсало, 58), Багадур (Хоакин, 59), Хегази (Томович, 58), Бадель (Бабакар, 46 (Росси, 73)), Весино (Иличич, 73), Фацци, Диакате (Бернардески, 46), Гомес (Валеро, 46), Ребич (Капецци, 73).
    Предупреждения: Весино, 59; Фацци, 79.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2015 06:30
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 12:03

      Ибру в Милан!..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 22 июля 2015, 11:41

      Что за зверь такой,МКЧ?

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