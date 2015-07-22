МКЧ. ПСЖ расправился с «Фиорентиной»

Ибру в Милан!..
В очередном матче Международного кубка чемпионов французский ПСЖ в зрелищном матче одолел итальянскую «Фиорентину».
22 июля. Нью-Джерси. Стадион «Ред Булл Арена»
ПСЖ (Франция) - Фиорентина (Италия) - 4:2 (2:0)
Голы: 1:0 - Матюиди, 35; 2:0 - Огустен, 41; 2:1 - Хоакин, 60; 3:1 - Ибрагимович, 69; 4:1 - Огустен, 75; 4:2 - Росси, 79 (с пенальти).
ПСЖ: Трапп (Сиригу, 65), Максвелл (Динь, 76), ван дер Вил (Стамбули, 65), Орье, Кимпембе, Матюиди (Сабали, 65), Моура, Рабио, Ибрагимович (Баэбек, 70), Онгенда, Огустен.
Фиорентина: Тэтэрушану (Леццерини, 73), Алонсо, Басанта (Гонсало, 58), Багадур (Хоакин, 59), Хегази (Томович, 58), Бадель (Бабакар, 46 (Росси, 73)), Весино (Иличич, 73), Фацци, Диакате (Бернардески, 46), Гомес (Валеро, 46), Ребич (Капецци, 73).
Предупреждения: Весино, 59; Фацци, 79.
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