Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Товарищеский матч. Гол Траоре принес ЦСКА победу над «Уфой»

    В товарищеском матче ЦСКА сумел взять верх над «Уфой» со счетом 1:0. Победу красно-синим принес гол арендованного у «Монако» нападающего Ласина Траоре.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Траоре, 30.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2016 13:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 11 июля 2016, 16:51

      С таким тренером даже Месси не спасет ЦСКА.Все настолько безрадостно,что смотреть футбол от Слуцкого нет сил.Он и сборную превратил в ЦСКА.Игнашевич грузит и грузит через все поле....!?Зачем?Хотя бы один пас из 50-ти был голевым,ладно.Но нет этих голевых пасов.И вся игра команды рассчитана на авось.Как получится.Зачем выходит Тошич?Ни одного удара но воротам.Хотя,что говорить.У всех все плохо.И,если Гинер не найдет нового тренера команде в Европе делать нечего.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Boniel+ 11 июля 2016, 17:16

      Не найдет, сколько стоит Слуцкий и сколько стоит хороший тренер по меркам европы. Лучше платить Слуцкому и иметь через раз чемпионство и выход в ЛЧ (а это отчисления от уефа) чем платить тренеру, тратить деньги на трансферы и выступать успешно в европе. Деньги то не казенные.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > myelementisearth 12 июля 2016, 12:52

      Ну что за чушь? Непомнящий и Гончаренко, которые были готовы возглавить ЦСКА, "стоят" дороже Слуцкого? Как бы не так... Тут дело в ином... И полагаю, что не в Гинере... А в реальном владельце ЦСКА, который скрывается под маской Мистера Оффшора!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11