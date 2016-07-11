Товарищеский матч. Гол Траоре принес ЦСКА победу над «Уфой»

В товарищеском матче ЦСКА сумел взять верх над «Уфой» со счетом 1:0. Победу красно-синим принес гол арендованного у «Монако» нападающего Ласина Траоре.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Траоре, 30.