Товарищеский матч. Гол Траоре принес ЦСКА победу над «Уфой»

С таким тренером даже Месси не спасет ЦСКА.Все настолько безрадостно,что смотреть футбол от Слуцкого нет сил.Он и сборную превратил в ЦСКА.Игнашевич грузит и грузит через все поле....!?Зачем?Хотя бы один пас из 50-ти был голевым,ладно.Но нет этих голевых пасов.И вся игра команды рассчитана на авось.Как получится.Зачем выходит Тошич?Ни одного удара но воротам.Хотя,что говорить.У всех все плохо.И,если Гинер не найдет нового тренера команде в Европе делать нечего.
В товарищеском матче ЦСКА сумел взять верх над «Уфой» со счетом 1:0. Победу красно-синим принес гол арендованного у «Монако» нападающего Ласина Траоре.
Товарищеский матч
ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Траоре, 30.