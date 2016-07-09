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    Товарищеский матч. «Зенит» проиграл «Лиону»

    «Зенит» проиграл в товарищеском матче «Лиону». Поединок завершился со счетом 2:1. На голы Толиссо и Фекира точным выстрелом ответил Шатов.

    Товарищеский матч

    «Зенит» (Россия) – «Лион» (Франция) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Толиссо, 45; 1:1 – Шатов, 52; 1:2 – Фекир, 73.

    «Зенит»: Кержаков (Лодыгин, 46), Кришито (Чернов, 70), Нету, Гарай, Смольников (Анюков, 57), Шатов (Джорджевич, 70), Гарсия (Зинков, 80), Могилевец (Рязанцев, 32), Маурисио (Долгов, 86), Евсеев (Юсупов, 36), Дзюба (Кержаков, 70).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2016 21:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 10 июля 2016, 05:08

      чам покажет, что к чему ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 июля 2016, 05:01

      Пора уже хоть один товарняк выиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 10 июля 2016, 01:49

      спрос будет с официальных матчей а это просмотр ротации на сезон кто нужен будет кто нет страшного ничего не произошло.затумань глаза коням)что игры нет и все такое)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июля 2016, 22:47

      при чем здесь товарняк Лион тоже ведь играл товарняк но в отличие от Зенита у тех игра видна мысль а у питерцев какой то хаос а что могут Рязанцев да Юсупов мы и так знаем а вот Луческу что то ждет от них но не дождется Дзюба вообще задубел мысли в игре нет да и желания особого не увидел это точь в точь как сборная играла на Евро

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 9 июля 2016, 21:42

      Товарняк есть товарняк

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 июля 2016, 21:17

      Что, опять соснули?) Без Халка нынче зеня жалкое подобие клуба...

      5
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