Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Оренбург» сыграет с «Вииторулом», «Карлсруэ» и «Маккаби» в Австрии

    Новичок российской Премьер-лиги «Оренбург» определился с соперниками по товарищеским матчам. Во время тренировочного сбора в Австрии команда встретится 14 июля с «Вииторулом», на 18 июля запланирован матч с «Карлсруэ», а заключительную игру уральцы проведут с «Маккаби» из Тель-Авива 21 числа.

    Сбор в Австрии продлится до 22 июля, после чего команда вернется в Оренбург и на загородной базе в Самородово продолжит подготовку к первому матчу с «Ростовом», который состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» 30 июля в 15:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Оренбург»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2016 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11