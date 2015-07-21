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    Балотелли призвал болельщиков «Ливерпуля» поддерживать Стерлинга как прежде

    Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли поздравил бывшего футболиста красных Рахима Стерлинга с дебютным голом за его новый клуб «Манчестер Сити» и призвал болельщиков «Ливерпуля» оказать ему поддержку. Стерлинг отличился в товарищеском матче «горожан" с «Ромой».

    «Молодец, Рахим! Лучший ответ критикам. Продолжай в том же духе. Болельщики "Ливерпуля" лучшие, но я надеюсь, что Стерлинг будет играть в свой лучший футбол, ведь он заслуживает этого. Он хороший парень, молодой и талантливый. Поддерживайте его как всегда раньше. Он отдал все этому клубу, уважайте это. Грустно все это видеть. "Ливерпуль" - это семья», - написал Балотелли в своем «твиттере».

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    Источник: Twitter

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    21.07.2015 17:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +25

      wodota 21 июля 2015, 23:24

      Лол)))

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      Рейтинг: +107

      YRunner 21 июля 2015, 22:39

      А не начать ли всех предателей поддерживать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 21:55

      темно кожее братство.))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +686

      старина 21 июля 2015, 21:37

      балотеля сам где сейчас?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 19:49

      Сам так мечтает перебраться...

      0
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      Рейтинг: +7

      kukuruzonax 21 июля 2015, 18:17

      Балотелли вали вон из Ливерпуля, пустозвон.

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 июля 2015, 17:50

      Тебе самому-то уже поддержка требуется.

      1
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      Рейтинг: +882

      spartach091 21 июля 2015, 17:25

      НИЧОСИ,марио не мог так написать

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      Рейтинг: +168

      manutd navsegda 21 июля 2015, 17:24

      Что за бред? Что он отдал ливерпулю? Один зас....ц поддержал другого!)

      1
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      Рейтинг: +10

      XawiR 21 июля 2015, 17:21

      Это точно Балотелли ?

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