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Стерлинг во вторник дебютирует в «Манчестер Сити»

20 июля 2015, 16:18
40

Самый дорогой футболист в истории английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг во вторник впервые выйдет на поле в форме «горожан». Случится это в Мельбурне в рамках товарищеского матча против итальянской «Ромы».
«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Стерлинг Рахим
Комментарии (40)
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fcspartak
1437398867
На поле в памперсах будет выходить?
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George-CFC
1437398957
Надеюсь в Австралии продаётся имодиум, а то дебют будет отложен.
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Kar_Laeda
1437399936
Главное чтобы с дебютом обос@@ка не вышла)
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Juventus 32
1437400577
Симпатизирую Ливерпулю, поэтому не буду желать серуну удачного дебюта.
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DXTK
1437400760
Золотой мальчик теперь Золотой Заср.анчик. Да Сити сделали правильный выбор когда Дадут ему сразу отрабатывать Контракт и зарабатывать на таблетки от несварения под названием \"Голу.бая Мечта\". Будем надется матч не будет обмрачнен тем что он не выйдет на игру сославшись на Громкие позывы исходящие как то сзади игрока.
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Mоnоlo
1437401341
Стерлинг убедится в своём неверном решении, когда Ливерпуль добьётся больше успехов, чем МС в нынешнем сезоне. И сделает это команда Роджерса с помощью боевого духа, а не за счёт высоких зарплат. ))
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Arturros
1437402944
Я что то недогоняю..При чем тут вообще бомбардир??
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wecunu
1437404958
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sir_Alex
1437404969
Исторический момент
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dzvinka
1437409116
главное чтобы понос в раздевалке не разыгрался, или что еще хуже на поле, зелеными бумажками гадить еще начнет.
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