Стерлинг во вторник дебютирует в «Манчестер Сити»

Самый дорогой футболист в истории английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг во вторник впервые выйдет на поле в форме «горожан». Случится это в Мельбурне в рамках товарищеского матча против итальянской «Ромы».





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