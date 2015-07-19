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    «Бока Хуниорс» одержал победу в первой игре Тевеса

    Аргентинский нападающий Карлос Тевес накануне дебютировал в своей новой команде «Бока Хуниорс», Случилось это в поединке 17-го тура чемпионата Аргентины против «Кильмеса». Коллектив бывшего футболиста «Ювентуса» победил со счетом 2:1.
    Тевес провел на поле все 90 минут, но не отметился в протоколе. «Бока Хуниорс» продолжает занимать первую строчку в турнире, «Кильмес» - двадцать третью.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2015 01:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 10:21

      Молодцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 19 июля 2015, 06:32

      Ожидаемая победа. Вот когда Карлитос забьёт Риверу это будет интереснее.

      4
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      Рейтинг: +13

      Alb 19 июля 2015, 02:45

      Эта новость в ruне те никому не интересна...

      0
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      Рейтинг: +730

      Hезнакомец 19 июля 2015, 01:33

      Неплохо начал)

      0
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