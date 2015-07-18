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    Гусев: «ЦСКА будет бороться за победу в РФПЛ»

    Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился своим мнением о стартовом матче армейцев в новом сезоне РФПЛ, в котором красно-синие с минимальным счетом обыграли казанский «Рубин».
    «По сегодняшней игре было видно, что команда находится в хорошем состоянии. По ходу матча армейцы полностью контролировали игру. «Рубин» очень хорошо оборонялся, однако у их ворот возникали моменты. Исходя из показанной армейцами игры, думаю, ЦСКА готов к старту в Лиге чемпионов. Кроме того, считаю, что москвичи в этом сезоне будут бороться за чемпионство. Есть, конечно, и проблемы у ЦСКА. Не помешало бы клубу усилить переднюю линию. ЦСКА нужен нападающий типа Сейду Думбия. Одного Ахмеда Мусы в игре на два фронта будет недостаточно. Сила ЦСКА состоит в том, что команда опытная, сыгранная. У команды есть определенный стиль, который привил армейцам Леонид Слуцкий», - заявил Гусев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 22:02
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:41

      пополнение нужно в атаку

      0
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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 19 июля 2015, 15:12

      так ЦСКА всегда борется!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 19 июля 2015, 10:25

      Когда в кураж ЦСКА войдёт,
      Игра для ЦСКА легко пойдёт.
      Когда голеадоры ЦСКА атакуют,
      Болельщики ЦСКА ликуют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 09:56

      Безусловно! Армейцы очень хотят вернуть себе золото и им это по силам) В этом сезоне я вижу три главных претендента на чемпионство: Зенит, ЦСКА и Локомотив. Хотя и ФК Краснодар с Динамо могут составить достойную конкуренцию)

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > alessios1990 19 июля 2015, 17:04

      Только ЦСКА и Зенит золото могут разыграть!

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Павлюченко 13 20 июля 2015, 07:57

      И так каждый сезон) Хочется чего то новенького! Хотя бы чуда от ФК Краснодар.

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      Рейтинг: +443

      EVM 19 июля 2015, 09:41

      Армейцев с победой!

      1
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 19 июля 2015, 07:34

      Вчера они показали свой предел на данный момент. Так чемпионами не станут.

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 19 июля 2015, 06:00

      Армейцы всегда играют только на победу ,этим и сильны.Удачи нам!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 19 июля 2015, 03:43

      Согласен!

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      Рейтинг: +414

      Tajfun 19 июля 2015, 00:54

      Да Роланчик ты прав.

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      Рейтинг: +449

      Сенситив 19 июля 2015, 00:26

      за что поборюца, на то и напорюца...))

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