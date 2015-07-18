Гусев: «ЦСКА будет бороться за победу в РФПЛ»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился своим мнением о стартовом матче армейцев в новом сезоне РФПЛ, в котором красно-синие с минимальным счетом обыграли казанский «Рубин».

Сейду Думбия. Одного Ахмеда Мусы в игре на два фронта будет недостаточно. Сила ЦСКА состоит в том, что команда опытная, сыгранная. У команды есть определенный стиль, который привил армейцам Леонид Слуцкий», - заявил Гусев.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «По сегодняшней игре было видно, что команда находится в хорошем состоянии. По ходу матча армейцы полностью контролировали игру. «Рубин» очень хорошо оборонялся, однако у их ворот возникали моменты. Исходя из показанной армейцами игры, думаю, ЦСКА готов к старту в Лиге чемпионов. Кроме того, считаю, что москвичи в этом сезоне будут бороться за чемпионство. Есть, конечно, и проблемы у ЦСКА. Не помешало бы клубу усилить переднюю линию. ЦСКА нужен нападающий типа. Одногов игре на два фронта будет недостаточно. Сила ЦСКА состоит в том, что команда опытная, сыгранная. У команды есть определенный стиль, который привил армейцам», - заявил Гусев.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!