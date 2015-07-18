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    Бабаев: «Поиски нападающего продолжаются»

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился своими мыслями после стартового матча своей команды в новом сезоне РФПЛ против казанского «Рубина» (1:0).
    «Сегодня был не совсем высокий процент реализации, но его едва ли можно связывать с тем, что наши форварды что-то делали неправильно. Просто в некоторых моментах фантастически не везло. И «Рубин» оборонялся отчаянно, отдаю им должное. Безотносительно субботней игры поиски нападающего продолжаются. Но надо понимать, что непросто найти нужного футболиста, который смог бы усилить нас и стоить адекватных денег. Поэтому определенные трудности имеют место. По Сейду Думбия новостей нет. Рассматриваем этот вариант. Мы провели диалог с «Ромой», но их позиция жестка и противоречива: футболист им не нужен, но они хотят его только продавать. Но я не думаю, что после такого сезона в его исполнении найдется клуб, готовый заплатить за африканца 15 миллионов евро», - заявил Бабаев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 21:36
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 19 июля 2015, 17:01

      Мбенге у Терека нужно забрать!

      0
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      Рейтинг: +243

      IngvarP 19 июля 2015, 00:39

      ЦСКА и так сильная команда и тренер неплохой,
      а ещё кого-то ищут. Главное, что бы Дырку в воротах оставили, а то не выиграть у них будет.

      0
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      Рейтинг: +864

      Jum13 > IngvarP 19 июля 2015, 12:58

      Лодыркин останется - кто-то же должен перенять "мастерство" Славы-дырки

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 19 июля 2015, 00:23

      Вагнера берите

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 19 июля 2015, 00:03

      кержакова возьмите на сезон)

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 18 июля 2015, 23:50

      В свете лимита , наигрывать Базелюка!

      0
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      Рейтинг: +51

      Cskaz 18 июля 2015, 23:26

      Ищем ищем,так и опять никого не возьмем

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      Рейтинг: +148

      Miha 18 июля 2015, 23:03

      Слишком долго ищем... Уже сезон начался, ЛЧ на носу. Олинаре на которого вроде как хотят сделать ставку не понятный...

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 18 июля 2015, 23:01

      ПАНЧЕНКО ЕСТЬ ЧТО ЕЩЕ НАДО ПУСТЬ ИГРАЕТ!

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      Рейтинг: +33

      Noel_Шеф 18 июля 2015, 22:53

      Грамотная позиция гендиректора.надеюсь,найдут

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      Рейтинг: +680

      CapitanFlint 18 июля 2015, 22:02

      Кокорин!

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