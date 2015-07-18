Бабаев: «Поиски нападающего продолжаются»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился своими мыслями после стартового матча своей команды в новом сезоне РФПЛ против казанского «Рубина» (1:0).

Сейду Думбия новостей нет. Рассматриваем этот вариант. Мы провели диалог с «Ромой», но их позиция жестка и противоречива: футболист им не нужен, но они хотят его только продавать. Но я не думаю, что после такого сезона в его исполнении найдется клуб, готовый заплатить за африканца 15 миллионов евро», - заявил Бабаев.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Сегодня был не совсем высокий процент реализации, но его едва ли можно связывать с тем, что наши форварды что-то делали неправильно. Просто в некоторых моментах фантастически не везло. И «Рубин» оборонялся отчаянно, отдаю им должное. Безотносительно субботней игры поиски нападающего продолжаются. Но надо понимать, что непросто найти нужного футболиста, который смог бы усилить нас и стоить адекватных денег. Поэтому определенные трудности имеют место. Поновостей нет. Рассматриваем этот вариант. Мы провели диалог с «Ромой», но их позиция жестка и противоречива: футболист им не нужен, но они хотят его только продавать. Но я не думаю, что после такого сезона в его исполнении найдется клуб, готовый заплатить за африканца 15 миллионов евро», - заявил Бабаев.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!