Садаев: «В Польше играть тяжелее»

Садаев покажи класс
Нападающий грозненского «Терека» Заур Садаев поделился своими впечатлениями от недавней аренды в польский «Лех».
«Я мог остаться в Польше на полноценном контракте, но захотел вернуться в родную команду. Думаю, за эти полтора года, что я был в другой стране, набрался необходимого мастерства и опыта, чтобы приносить больше пользы «Тереку». Вернуться сюда всегда было большим желанием. В польском чемпионате много борьбы, там играть тяжелее. Но зато в России больше мастеровитых футболистов», - поведал Садаев.
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