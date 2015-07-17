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    Садаев: «В Польше играть тяжелее»

    Нападающий грозненского «Терека» Заур Садаев поделился своими впечатлениями от недавней аренды в польский «Лех».
    «Я мог остаться в Польше на полноценном контракте, но захотел вернуться в родную команду. Думаю, за эти полтора года, что я был в другой стране, набрался необходимого мастерства и опыта, чтобы приносить больше пользы «Тереку». Вернуться сюда всегда было большим желанием. В польском чемпионате много борьбы, там играть тяжелее. Но зато в России больше мастеровитых футболистов», - поведал Садаев.

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    Источник: ФК «Ахмат»

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    17.07.2015 20:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14

      Akraarsenal 18 июля 2015, 19:01

      Садаев покажи класс

      0
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      Рейтинг: +13

      wolkmart1103 18 июля 2015, 17:52

      Тяжело в учении, - легко в бою!
      Жаль что не закрепился в легионерах.
      Выносливости и скорости у нас то и не хватает.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 07:13

      В поисках лёгкой жизни...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 17 июля 2015, 23:53

      Дала аьтто бойла хьа ахи! Кстати мархнаш къобал дойла массераъ!!!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 17 июля 2015, 22:05

      Верно глаголит!

      1
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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 17 июля 2015, 21:42

      Удачи тебе Заур!

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      Рейтинг: +141

      Rruma 17 июля 2015, 21:31

      Надо же , какие бывают у футболистов крутые траектории )

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