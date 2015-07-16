Бесчастных: "Проиграли, но матч не провалили"

Главный тренер дублирующего состава московского "Спартака" Владимир Бесчастных прокомментировал результат сегодняшней игры 1-го тура Первенства молодежных составов РФПЛ против "Уфы" (2:3).



"Конечно, обидно стартовать с поражения. Но профессия тренера дубля предполагает не только достижение результата, но и обучение футболистов. Можно было дать установку при счете 1:0 в нашу пользу отойти к собственным воротам и искать счастье в контратаках, но я не стал этого делать, мы продолжили действовать в своем стиле. Мяч был у нас, появлялись моменты. Соперник смог воспользоваться возможностью, чтобы переломить ход поединка. Свою роль сыграли и индивидуальные ошибки футболистов, которые недавно играют на Первенство. Им не хватает опыта. Но по матчу не сказал бы, что кто-то сильно выпадал. Все старались. Не могу назвать игру провальной", - сказал наставник.



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