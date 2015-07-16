Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бесчастных: "Проиграли, но матч не провалили"

    Главный тренер дублирующего состава московского "Спартака" Владимир Бесчастных прокомментировал результат сегодняшней игры 1-го тура Первенства молодежных составов РФПЛ против "Уфы" (2:3).

    "Конечно, обидно стартовать с поражения. Но профессия тренера дубля предполагает не только достижение результата, но и обучение футболистов. Можно было дать установку при счете 1:0 в нашу пользу отойти к собственным воротам и искать счастье в контратаках, но я не стал этого делать, мы продолжили действовать в своем стиле. Мяч был у нас, появлялись моменты. Соперник смог воспользоваться возможностью, чтобы переломить ход поединка. Свою роль сыграли и индивидуальные ошибки футболистов, которые недавно играют на Первенство. Им не хватает опыта. Но по матчу не сказал бы, что кто-то сильно выпадал. Все старались. Не могу назвать игру провальной", - сказал наставник.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2015 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии117
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      Телогрейка 17 июля 2015, 13:57

      Первый блин у молодежки комом, посмотрим как основа отбегает при новом коуче...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      denmig 17 июля 2015, 11:40

      давай володя не дрейфь! первая игра - главное - бегали , забивали, есть игра. главное - держать обороты! по два в каждом матче - это не менее 70% победа. удачи! мясным - мясное! все свои, чужих не надо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      AmigoAlejandro 17 июля 2015, 10:45

      Отрадно видеть, что бывшие спартаковские игроки золотых красно-белых лет возвращаются в стан родной команды. Мне кажется, это пойдет на пользу командам (как основе, так и дублю). Я лично глубоко уважаю и Титова, и Аленичева, и Бесчастных, поэтому желаю им удачи на тренерском поприще!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      Voronzov 17 июля 2015, 10:27

      Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 июля 2015, 10:09

      Круто отмазался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 17 июля 2015, 09:42

      бесчестных доволен проигрышем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 17 июля 2015, 09:34

      володя-челюсти доволен, что проиграли с минимальным счетом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      stavr74 17 июля 2015, 09:11

      главное не унывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 17 июля 2015, 09:09

      Ну ничего, бывает! Сегодня основная команда Спартака отыграется за молодежку. Может быть, наверное)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2782

      LOpp 17 июля 2015, 09:05

      Модераторы все в отпуск ушли?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +163

      Voronzov > LOpp 17 июля 2015, 10:27

      анархия полная

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11