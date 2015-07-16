Робиньо стал игроком "Гуанчжоу Эвергранд"

Бразильский нападающий Робиньо стал игроком китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд". Футболист подписал контракт сроком на 1,5 года.

Китайский клуб имеет первоочередное право на продление соглашения с Робиньо. В "Гуанчжоу Эвергранд" форвард будет выступать под 60-м номером. Китайскую команду тренирует бывший наставник сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари, который лично вёл переговоры с футболистом.

Последним клубом Робиньо был бразильский "Сантос.

