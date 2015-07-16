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    Робиньо стал игроком "Гуанчжоу Эвергранд"

    Бразильский нападающий Робиньо стал игроком китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд". Футболист подписал контракт сроком на 1,5 года.

    Китайский клуб имеет первоочередное право на продление соглашения с Робиньо. В "Гуанчжоу Эвергранд" форвард будет выступать под 60-м номером. Китайскую команду тренирует бывший наставник сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари, который лично вёл переговоры с футболистом.
    Последним клубом Робиньо был бразильский "Сантос.
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    Источник: ФК «Гуанчжоу»

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    16.07.2015 13:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 17 июля 2015, 07:43

      С этого момента все забудут про твое существование)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 июля 2015, 07:08

      Докатился

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 17 июля 2015, 02:13

      ljrfnbkcz

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 16 июля 2015, 19:07

      Весь цска туда на стажировку отправить надо.

      0
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      Рейтинг: +243

      No problem 16 июля 2015, 18:31

      Был когда то подающим надежды, и все на этом

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      Рейтинг: +653

      New_Look 16 июля 2015, 15:52

      Эвергранд! ЭВЕРГРАНД, Блеать!!!

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 16 июля 2015, 15:48

      еще одна жертва маргаринового бракокомбината
      хотя в 2004/05 годах большие надежды подавал
      новым "пеле" объявляли

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      Рейтинг: +210

      Мужик какой-то 16 июля 2015, 14:27

      Позор. Хуже только спартак

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      Рейтинг: +29

      shpa40k 16 июля 2015, 14:19

      пошел по рукам как Рональдиньо...

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      Рейтинг: +80

      Erik15 16 июля 2015, 14:11

      Сборники Бразилии становятся "героями"Азии!

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