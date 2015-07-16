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    Робиньо стал игроком «Гуанчжоу Эвергранд»

    Бразильский нападающий Робиньо стал игроком китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». Футболист подписал контракт сроком на 1,5 года.

    Китайский клуб имеет первоочередное право на продление соглашения с Робиньо. В «Гуанчжоу Эвергранд» форвард будет выступать под 60-м номером. Китайскую команду тренирует бывший наставник сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари, который лично вeл переговоры с футболистом.
    Последним клубом Робиньо был бразильский «Сантос.
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    Источник: ФК «Гуанчжоу»

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    16.07.2015 13:48
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    shpa40k
    1437045585
    пошел по рукам как Рональдиньо...
    Ответить
    Мужик какой-то
    1437046041
    Позор. Хуже только спартак
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    RUSTY8
    1437050935
    еще одна жертва маргаринового бракокомбината хотя в 2004/05 годах большие надежды подавал новым \"пеле\" объявляли
    Ответить
    New_Look
    1437051167
    Эвергранд! ЭВЕРГРАНД, Блеать!!!
    Ответить
    No problem
    1437060713
    Был когда то подающим надежды, и все на этом
    Ответить
    Adler angriff
    1437062841
    Весь цска туда на стажировку отправить надо.
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437088430
    ljrfnbkcz
    Ответить
    ЮЗИК
    1437106111
    Докатился
    Ответить
    ANTI CULE
    1437108191
    С этого момента все забудут про твое существование)
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    ologreds
    1694997603
    numo435837
    Ответить
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