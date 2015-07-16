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    "Ливерпуль" нацелился на нападающего "Милана" Менеза

    28-летний французский нападающий "Милана" Жереми Менез может стать игроком "Ливерпуля".

    По информации источника, итальянский клуб требует за француза 15 миллионов евро.
    Ранее сообщалось, что Менез может быть включен в сделку по переходу в клуб полузащитника "Зенита" Акселя Витселя.
    Менез занял пятое место в гонке бомбардиров итальянской Серии А минувшего сезона, забив 16 голов в 33 матчах.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 08:14
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +95

      Apxangel 16 июля 2015, 17:37

      Что-то многовато нападающих получается... Да и не нужен он по большому счёту...

      0
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      Рейтинг: +23

      Вавин 16 июля 2015, 15:49

      Единственное светлое пятно в Милане в прошлом году

      2
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 16 июля 2015, 15:14

      после ужасных прошлогодних трансферов трудно предугадать как заиграют новички..

      0
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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор 16 июля 2015, 13:32

      Менез-майонез

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 16 июля 2015, 12:21

      всех продают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 16 июля 2015, 11:36

      Пока не приобрели Ибрагимовича, Менез должны держать в Милане. Он слишком хорош, чтобы его просто так отпускали.

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 16 июля 2015, 11:02

      Если б вернули Ибру то такой вариант имел бы место быть. А так Менез нужен россонери

      1
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      Рейтинг: +67

      f_live 16 июля 2015, 10:48

      Очень хороший игрок, как раз в атакующей линии Ливерпуля может стать тем звеном которого очень не хватает!

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      Рейтинг: +151

      311 16 июля 2015, 10:34

      Балотелли №2. Не учатся люди!)

      0
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      Рейтинг: +25

      Ливерпуль 2014 16 июля 2015, 09:58

      Не верю, даже не утка а утёнок

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