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    Матиас Месси: «Проблема Лео в том, что он аргентинец»

    Матиас Месси, брат нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, выразил сожаление в связи с тем, что футболист «Барселоны» после розыгрыша Кубка Америки подвергся критике со стороны СМИ и болельщиков. В Аргентине многие продолжают считать, что Месси в матчах за национальную команду не выкладывается так, как в «Барселоне».

    «Проблема Лео в том, что он аргентинец», – написал М. Месси на своей странице в социальной сети «Твиттер».
    Ранее СМИ сообщали, что Месси устал от критики в свой адрес и хочет прервать выступления за сборную Аргентины. Критиковать футболиста стали после финала Кубка Америки с участием аргентинской и чилийской сборных. Основное и дополнительное время этой игры закончилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти аргентинцы проиграли со счетом 1:4.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 07:10
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    Комментарии (117)
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    el barsa
    1437038620
    МЛЯ И КАК ПОНЯТЬ ЕГО СЛОВА. МОЗГ СЛОМАЛСЯ МЛ.ТЬ
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    mphuZ
    1437041886
    Взял и обо**ал всю страну)) Проблем Лео в том, что он не может тащить сборную в самых ответственных матчах. Вот и всё.
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    OLEG 777
    1437041967
    NGY-Tyson-Zidan05-Aslan___777-Рауль и Зидан- и всякие там Мымрики и тд. МЕССИ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ЛУЧШИМ ЗАРУБЕЖНЫМ СПОРТСМЕНОМ 2015 ГОДА ПО ВЕРСИИ ESPN. Очевидно, что ваши высоко-интеллектуальные комментарии они не читают!!! ДАЖЕ НЕ ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ, А ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ!!! Роналду дописали 5м, чтобы не плакал.
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    ЛиверпулькинГлор
    1437043039
    Проблема в том , что он ипаный гном, который делает сасай всем членам УЕФА за ЗМ.
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    bars64
    1437056823
    Это проблема? Ничего себе, патриотичная семейка подобралась...))
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    andrew1965
    1437057095
    просто надо Аргентине выбросить месю из сборной и всё будет хорошо. Аргентинцы всегда хорошо в качественный футбол играли, а с месей у них натужно получается
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    zolotoi33
    1437072625
    че тут сравнивать барселона играет в наступательный футбол а аргентина в автобус и на чм и ка
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    wingback
    1437083756
    Ему дико повезло что он не какол...
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    зигзаг
    1437483277
    проблема роналды в том что он п Е д ИК
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    ologreds
    1694997605
    numo435808
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