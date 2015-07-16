Матиас Месси: «Проблема Лео в том, что он аргентинец»

Матиас Месси, брат нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, выразил сожаление в связи с тем, что футболист «Барселоны» после розыгрыша Кубка Америки подвергся критике со стороны СМИ и болельщиков. В Аргентине многие продолжают считать, что Месси в матчах за национальную команду не выкладывается так, как в «Барселоне».



«Проблема Лео в том, что он аргентинец», – написал М. Месси на своей странице в социальной сети «Твиттер».