Матиас Месси: «Проблема Лео в том, что он аргентинец»

Матиас Месси, брат нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, выразил сожаление в связи с тем, что футболист «Барселоны» после розыгрыша Кубка Америки подвергся критике со стороны СМИ и болельщиков. В Аргентине многие продолжают считать, что Месси в матчах за национальную команду не выкладывается так, как в «Барселоне».
«Проблема Лео в том, что он аргентинец», – написал М. Месси на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Ранее СМИ сообщали, что Месси устал от критики в свой адрес и хочет прервать выступления за сборную Аргентины. Критиковать футболиста стали после финала Кубка Америки с участием аргентинской и чилийской сборных. Основное и дополнительное время этой игры закончилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти аргентинцы проиграли со счетом 1:4.
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